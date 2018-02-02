Минприроды предлагает увеличить площадь заказника "Прибужское Полесье"

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды планирует в течение февраля внести в правительство проект постановления "О преобразовании республиканского ландшафтного заказника "Прибужское Полесье". Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Проектом постановления предусматривается увеличение площади данного заказника с 8 тыс. га до 17,2 тыс. га, в том числе за счет дополнительного включения участков рамсарского угодья "Полесская долина реки Буг". На значительной части данного угодья также действует режим природной территории, подлежащей специальной охране, - водоохранной зоны реки Западный Буг.

Всемирный день водно-болотных угодий отмечается 2 февраля. Именно в этот день в 1971 году в городе Рамсар (Иран) была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Этот документ сегодня широко известен в мире как Рамсарская конвенция. Беларусь подписала ее в 1999 году, объявив первой рамсарской территорией заказник республиканского значения "Споровский". В настоящее время к Рамсарской конвенции присоединилось 169 стран, более чем 2290 водно-болотных угодий во всем мире на площади свыше 225 млн га включены в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения, в числе которых 26 водно-болотных угодий Беларуси общей площадью 778,9 тыс. га.

В мире всего 16 водно-болотных угодий имеют статус трансграничных, в том числе 4 водно-болотных угодья Беларуси признаны секретариатом Рамсарской конвенции частями трансграничных водно-болотных угодий международного значения: "Простырь-Припять-Стоход" (Беларусь-Украина), "Котра-Чапкеляй" (Беларусь-Литва), "Вилейты-Адутишкис" (Беларусь-Литва), "Ольманские болота-торфяной массив "Переброды" (Беларусь-Украина).

В Беларуси механизмы сохранения рамсарских угодий закреплены законодательно. Большая часть из них объявлена особо охраняемыми природными территориями либо является природными территориями, подлежащими специальной охране (водоохранные зоны и др.), на которых установлены режимы охраны и использования. Важным событием 2017 года стало создание республиканского водно-болотного заказника "Славгородский" в Славгородском районе Могилевской области на площади более 14,7 тыс. га.

Важность и ценность белорусских водно-болотных угодий для Европейского региона подтверждается рядом международных проектов, которые финансируются за счет средств различных международных организаций. Так, в целях восстановления нарушенных болот по проекту "Торфяники-1" были проведены работы по реабилитации 28 тыс. га болот, нарушенных в результате добычи торфа и лесной мелиорации. По проекту "Торфяники-2" - еще 14,6 тыс. га. Планируется продолжить данные работы и по проекту ПРООН/ГЭФ "Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ", в этот раз с акцентом на неэффективно осушенных лесных торфяниках, которые предполагается инвентаризировать, а также провести работы по экологической реабилитации на площади более 12 тыс. га.-0-