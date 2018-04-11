Минприроды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов, сообщили БЕЛТА в Минприроды.

В Беларуси растет множество первоцветов, в том числе подснежники, пролески, ландыш майский. К первоцветам относятся и растения, включенные в Красную книгу: прострел луговой, ветреница лесная, первоцвет высокий, купальница европейская, равноплодник василистниковый, медвежий лук (черемша) и другие. Как пояснили в Минсприроды, массовый сбор первоцветов влияет на численность их популяций и способность к вегетации.

Сбор и пересадка дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, в Беларуси запрещены. Нарушители привлекаются к административной ответственности в соответствии Кодексом об административных правонарушениях, им грозят штрафы.

Для выявления незаконного изъятия и торговли дикорастущими растениями, включенными в Красную книгу, в апреле Минприроды и его территориальными органами запланирован ряд рейдовых мероприятий.-0-