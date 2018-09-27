Минприроды проведет мониторинг предприятий, обезвреживающих опасные отходы

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык поручил провести детальный анализ работы предприятий, которые имеют лицензии Минприроды на деятельность по обезвреживанию и использованию отходов 1-3 классов опасности. Такое поручение ответственным должностным лицам Минприроды дано во время производственного совещания с руководителями структурных подразделений, территориальных органов и подчиненных организаций министерства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Анализ будет включать в себя мониторинг деятельности предприятий на предмет наличия и использования современных технологий при обращении с отходами, соблюдения предъявляемых к лицензиату требований.

По состоянию на 20 сентября, 45 субъектов хозяйствования имеют лицензию Минприроды на обезвреживание отходов, более 270 - на использование отходов 1-3 класса опасности. В основном используются полимерные, резиносодержащие, углеводородсодержащие и другие отходы 3 класса опасности.-0-