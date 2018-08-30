Минприроды проверит места содержания диких животных в неволе

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проверит места содержания диких животных в неволе, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минприроды Елена Мелешкова.

"В последнее время участились случаи незаконного содержания диких животных в неволе и нарушения требований к их содержанию. В связи с этим Минприроды активизирует работу, направленную на предупреждение нарушений законодательства о животном мире в данной области", - сказала Елена Мелешкова.

В течение сентября инспекторы территориальных органов природоохранного ведомства будут проводить мониторинг мест содержания, разведения в неволе диких животных, занесенных в Красную книгу, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а также диких животных, которых отлавливают на основании разрешения на изъятие из среды обитания. "Территориальные органы Минприроды проверят наличие зарегистрированных животных у их владельцев и соблюдений требований к их содержанию и разведению в неволе", - добавила пресс-секретарь.

Собранная информация будет проанализирована для того, чтобы принять действенные меры по предупреждению нарушений законодательства о животном мире, определить эффективные методы популяризации регистрации диких животных и гуманного к ним отношения. "Министерство обращает внимание граждан на общественную важность обязательной регистрации диких животных, содержащихся в неволе. Регистрация важна для учета редких и исчезающих видов животных, создания гуманных и благоприятных условий для их содержания, а также для обеспечения безопасности граждан", - подчеркнула Елена Мелешкова.

Минприроды просит тех, кто обладает какой-либо информацией о незаконном содержании или разведении в неволе диких животных, сообщить об этом в областные, Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды. Территориальные органы министерства примут необходимые меры.

В 2016 году Минприроды зарегистрировало 36, в 2017 - 46 видов диких животных, содержащихся в неволе, которые включены в Красную книгу или являются образцами СИТЕС. Наиболее часто граждане и юридические лица регистрируют пауков-птицеедов, трехцветных древолазов, обыкновенных удавов, королевских и тигровых питонов. Реже регистрируются такие животные, как каймановый крокодил, винторогий козел, обыкновенная игуана, северный свинохвостый макак, восточный колобус, амурский тигр.

Минприроды напоминает, что в соответствии с законом "О животном мире", содержание и (или) разведение в неволе незарегистрированных диких животных, подлежащих регистрации, запрещаются. Владельцы диких животных должны обеспечить условия их содержания, отвечающие требованиям постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 27 февраля 2007 года №16. Требования предъявляются к количественным показателям (площадь, высота, глубина помещений), а также к условиям, обеспечивающим биологические, видовые, физиологические и индивидуальные потребности диких животных и исключающим их самопроизвольный выход из мест содержания.-0-