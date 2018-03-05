Минприроды сократит количество проверок и сосредоточит усилия на профилактике нарушений

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольная деятельность в области охраны окружающей среды будет направлена в первую очередь на профилактику правонарушений. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления правового обеспечения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Елена Корякина.

Комментируя особенности применения норм декрета №7 "О развитии предпринимательства" в области охраны окружающей среды, она отметила, что проводится работа по изменению законодательства в области контрольной (надзорной) деятельности.

"Подходы в работе контролирующих органов в ближайшее время коренным образом будут изменены. Уменьшится количество проверок, приоритет будет на стороне профилактики правонарушений, а не на исключительно привлечении к ответственности, - подчеркнула Елена Корякина. - Инспекторы по охране окружающей среды системы Минприроды уже уведомлены о необходимости применения таких подходов".

При этом представитель Минприроды обратила внимание, что уменьшение количества контролирующих мероприятий вовсе не освобождает субъектов хозяйствования от обязанностей, которые определены законодательством. Декретом №7 утверждены общие требования в области охраны окружающей среды, которые являются обязательными для соблюдения всеми субъектами хозяйствования.

"C принятием декрета №7 субъекты должны понимать свою ответственность за проводимые мероприятия, в том числе в области охраны окружающей среды", - сказала Елена Корякина.

Основные нормы декрета №7 "О развитии предпринимательства" вступили в силу с 26 февраля 2018 года. Документом максимально систематизирован и сокращен ряд требований к бизнесу, в том числе в области охраны окружающей среды. В то же время усиливаются механизмы саморегулирования бизнеса, повышается его ответственность за свою работу перед обществом.-0-

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Изменение мер ответственности за нарушение природоохранного законодательства не планируется - Минприроды "При этом в свете декрета №7 персонализируется ответственность руководителя за ненадлежащую организацию работы юридического лица", - отметила Елена Корякина.

Либерализация в природоохранной сфере не ухудшит состояние атмосферного воздуха - Минприроды Елена Корякина пояснила, что если валовое количество загрязняющих веществ не превышает 3 т в год, а загрязняющих веществ первого класса опасности - 10 кг, то субъектам хозяйствования не нужно будет получать разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и составлять иные документы.

Стоимость государственной экологической экспертизы планируют определять по новой методике "У нас был наработан определенный опыт и по объектам государственной экологической экспертизы, и по некоторым моментам в деятельности республиканского центра экспертизы", - пояснил Андрей Шахэмиров.