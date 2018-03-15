Минприроды утвердило критерии оценки степени риска при проведении выборочных проверок

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвердило критерии оценки степени риска при отборе субъектов для включения в планы выборочных проверок. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Минприроды утвердило данные критерии на основании пункта 14 указа от 16 октября 2017 года №376 "О мерах по совершенствованию контрольной деятельности", руководствуясь методикой формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением Совета Министров №43 от 22 января 2018 года.

Критерии оценки степени риска разработаны для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочных проверок в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха и озонового слоя, в сфере контроля за использованием и охраной вод, за использованием и охраной недр, за охраной, защитой, воспроизводством и использованием дикорастущих растений и диких животных, включенных в Красную книгу Беларуси, древесно-кустарниковой растительности и иных дикорастущих растений в границах населенных пунктов, а также диких животных, не являющихся объектами охоты и рыболовства.

Критерии оценки степени риска при проведении выборочных проверок размещены на сайте Минприроды.-0-