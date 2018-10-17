Минприроды заключит соглашение о сотрудничестве с Министерством нефти и полезных ископаемых Судана

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерство нефти и полезных ископаемых Судана подготовят проект соглашения о сотрудничестве. Такая договоренность достигнута на встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка с послом Судана в Беларуси Нуром аль-Даиемом Абд аль-Гадиром Хамадом аль-Ниелом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.
На встрече обсуждены актуальное состояние и перспективы реализации совместных проектов в области горнорудной промышленности, охраны окружающей среды и природных ресурсов и рационального природопользования. Стороны сделали акцент на том, что намерены развивать дальнейшее сотрудничество.
Кроме того, Андрей Худык выразил готовность принять с визитом в Беларуси министра нефти и полезных ископаемых Судана.-0-
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