Минск и Брест входят в топ-10 популярных у туристов городов-героев для посещения 9 мая

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Брест вошли в топ-10 городов-героев, популярных у туристов 9 мая. Такие данные приводит сервис Tvil.ru, сообщает БЕЛТА.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней гостиниц и квартир с 8 на 9 мая. Первое место в списке занимает Санкт-Петербург, затем идут Севастополь, Москва, Минск, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск. Замыкает десятку лидеров Брест и Брестская крепость.
В День Победы в городах-героях пройдут военные парады, состоятся праздничные салюты.
В первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов в майский праздник, вошли Анапа, Феодосия, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Выборг, Воронеж, Дмитров, Туапсе и Ростов-на-Дону.
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