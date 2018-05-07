Минск и Брест входят в топ-10 популярных у туристов городов-героев для посещения 9 мая

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Брест вошли в топ-10 городов-героев, популярных у туристов 9 мая. Такие данные приводит сервис Tvil.ru, сообщает БЕЛТА.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней гостиниц и квартир с 8 на 9 мая. Первое место в списке занимает Санкт-Петербург, затем идут Севастополь, Москва, Минск, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск. Замыкает десятку лидеров Брест и Брестская крепость.

В День Победы в городах-героях пройдут военные парады, состоятся праздничные салюты.

В первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов в майский праздник, вошли Анапа, Феодосия, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Выборг, Воронеж, Дмитров, Туапсе и Ростов-на-Дону.

Tvil.ru - ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и домов для отдыха и путешествий.-0-