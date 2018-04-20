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Минск и Будапешт намерены расширять контакты в экономике, культуре и туризме

Общество 20.04.2018 | 10:26
Во время встречи
Во время встречи

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Будапешт намерены расширять контакты в экономической, культурной и туристической отраслях. Перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсуждались на встрече в венгерской столице председателя Мингорисполкома Андрея Шорца и государственного секретаря Министерства иностранных дел Венгрии Иштвана Идьярто, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Как отметил Андрей Шорец, успешное развитие связей между двумя городами может стать не только эталонным для остальных регионов, но и своеобразным мотиватором к более активным действиям. "Уверен, в ближайшем будущем мы не только определимся с интересными для обеих столиц направлениями взаимодействия, но и выйдем на конкретные совместные проекты. В этом процессе особую надежду возлагаем на министерства иностранных дел наших стран", - сказал мэр.

Иштвана Идьярто и Андрей Шорец
Иштвана Идьярто и Андрей Шорец

Иштвана Идьярто в свою очередь обратил внимание, что акцент на сотрудничестве непосредственно между городами достаточно новый и перспективный тренд белорусско-венгерских отношений.

Дни Минска проходят в Будапеште 19-22 апреля. Программой предусмотрено проведение бизнес-форума, во время которого состоится презентация торгово-экономического, промышленного, инвестиционного и туристического потенциала. Стороны обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия в экономике, в области науки и образования, культуры, спорта и туризма, социальной сфере, молодежной политике. Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между 21-м районом Чепел венгерской столицы и администрацией Партизанского района Минска.-0-

Фото Сергея Шелега и Twitter

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Теги
Беларусь, культура, Минск, туризм
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