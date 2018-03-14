Минск планирует подписать договор о побратимстве с Будапештом

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Будапешт планируют подписать договор о побратимстве, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак, передает корреспондент БЕЛТА.

В венгерской столице в апреле состоятся Дни Минска, во время которых пройдут деловые и культурные мероприятия, презентация возможностей столичных предприятий. Творческие коллективы из Беларуси примут участие в ежегодном фестивале, который проводится в городе с участием представителей большого количества стран.

"Побратимские отношения позволят активизировать двустороннее сотрудничество. Обсуждается вопрос обустройства уголка Минска в Будапеште недалеко от нашего посольства", - отметил Александр Крепак.

21-23 марта состоятся Дни Минска в Тбилиси, также в I полугодии текущего года культурный и экономический потенциал белорусской столицы будет представлен в Санкт-Петербурге.

Всего Минск заключил соглашения о побратимских отношениях с 27 городами мира. "Мы тесно сотрудничаем не только на уровне городских властей, но и на уровне районных администраций. Это дает конкретные результаты - реализуются совместные проекты, предприятия и организации обмениваются опытом. Сейчас обсуждаем заключение двусторонних соглашений с Ростовом-на-Дону, Тирасполем, Кишиневом", - заявил Александр Крепак.-0-