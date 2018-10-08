8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Дубай свяжет прямой авиарейс. Соответствующая информация размещена в официальном аккаунте авиакомпании "Белавиа" в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"С 6 ноября 2018 года начинается выполнение чартерной программы по маршруту Минск - Дубай - Минск", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться еженедельно по средам на самолетах "Боинг 737-800". Время в пути составит 5 ч 30 мин. Количество пассажирских мест - 189. Вылет из Минска предполагается примерно в 9.00.-0-