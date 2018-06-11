11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Сургут связал прямой авиарейс, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального аэропорта Минск.

Новый рейс по маршруту Сургут-Минск-Сургут будет выполнять авиакомпания Utair. Для перевозки пассажиров будут задействованы самолеты Boeing 737-500, рассчитанные на 116 посадочных мест экономкласса. Авиакомпания будет выполнять полеты по субботам, первый состоялся 9 июня.

Вылет из Сургута - в 9.40 с прибытием в минский аэропорт в 11.50. Отправление из Минска - в 12.50 с прибытием в аэропорт Сургута в 18.35 (время для аэропортов указано местное). Время в пути составляет около 4 часов.

Авиакомпания Utair летает по 150 направлениям. В 2017 году ее пассажиропоток вырос на 9,6% до 7,3 млн пассажиров. В парке Utair 65 самолетов. Штаб-квартира авиакомпании располагается в Сургуте.-0-