"Минск Мир": пять "Марин" в строю!

Марина - это не только красивое женское имя. Итальянское слово "марина" переводится как "морской", и именно так назвали жанр изобразительного искусства, в котором художник рисует морские виды. Самостоятельной частью пейзажной живописи марина стала еще в 16-м веке!

Есть и в Минске места, где можно рисовать марины. Стоит оказаться в еще до конца не достроенном квартале "Эмиратс" многофункционального жилого комплекса "Минск Мир" - и пожалуйста! Напротив - дом "Волна", рядом заканчивается строительство стройных "Пальм"… Ну как здесь было не появиться "Маринам"! Сине-белым, стильным, современным - домам, в которых будто отразилось теплое море тропиков. И соответствующее морское настроение! В "Дана Холдингс", компании-застройщике, не скрывают, что архитекторы и проектировщики черпали вдохновение в современной архитектуре Дубая и Абу-Даби, и это влияние чувствуется прекрасно.

Проектировщики комплекса жилых домов "Марина" черпали вдохновение в современной архитектуре Дубая и Абу-Даби. И это чувствуется прекрасно!

Всего "Марин" пять. Они выстроились, как по линеечке, на новой, еще год назад не существовавшей минской улице Братской. Четыре "Марины" уже обживаются новоселами - кто-то делает ремонт, а кто-то уже и вселился в свои новые апартаменты. И по вечерам в окнах новых домов уже вовсю горит свет.

А сегодня на осмотр своих только что построенных квартир были приглашены владельцы апартаментов из "Марины-5" - дома, в котором 25 этажей и 271 квартира, практически все из которых уже проданы. А значит, отныне все "Марины" в строю!

Сегодня на осмотр своих квартир были приглашены владельцы апартаментов из "Марины-5"

Отметим, что весь квартал "Эмиратс" предлагает минчанам новые стандарты качества жизни. И комплекс жилых домов "Марина" - не исключение. На первом этаже жилых домов этой серии расположены квартиры с отдельным входом и собственной террасой. Начиная с пятого этажа установлены французские окна - панорамные, в пол. Вид отсюда открывается просто изумительный!

В "Марине-5" насчитывается 25 этажей и 271 квартира - практически все из них уже проданы!

В целях безопасности все подъезды оснащены современными домофонными системами.

В стильных лобби есть место для консьержа, а также зона отдыха. Здесь можно почитать новости, разобрать почту, пообщаться с соседями или с удобством провести время, ожидая семью на прогулку. Для максимального комфорта всех жителей в лобби также предусмотрен санузел с отдельным помещением для пеленания детей. Теперь мамам не нужно нестись с ребенком на десятый этаж - решить любые маленькие проблемы можно, не прерывая прогулку!

В стильных лобби есть место для консьержа, а также зона отдыха, для максимального комфорта предусмотрен санузел с отдельным помещением для пеленания детей

Впрочем, не сложно и на свой этаж подняться - во всех "Маринах" используются современные скоростные бесшумные лифты. В компании "Дана Холдингс" подчеркивают: высотное строительство требует установки только самого лучшего и безопасного оборудования!

Во всех "Маринах" используются современные скоростные бесшумные лифты

Не обижены в новом квартале комплекса "Минск Мир" и автомобилисты. Помимо мест на открытой парковке в их распоряжении 9-уровневый паркинг на 794 места. Неспешным шагом до него минуты две-три! А в скором времени в непосредственной близости от квартала "Эмиратс" появится станция метро "Аэродромная", так что, выбираясь в город, можно при желании машиной и не пользоваться.

Помимо открытой парковки в распоряжении автомобилистов 9-уровневый паркинг. А в скором времени в непосредственной близости от квартала "Эмиратс" появится станция метро "Аэродромная"

И, конечно же, есть здесь и необходимая "детская" инфраструктура. У каждого дома - игровая площадка со специальным покрытием, чтобы малыши, играя, не получили травмы. Рядышком уже достраивается детский сад с бассейном. А по соседству, в квартале "Чемпионов", в скором времени появится современная школа. В общем, семьям с детьми этот район столицы явно придется по душе!

У каждого дома - игровая площадка со специальным покрытием, чтобы малыши, играя, не получили травмы. Рядышком уже достраивается детский сад, а по соседству в скором времени появится школа

Впрочем, это не случайно. "Минск Мир" создается согласно концепции "город в городе". Это новый формат строительства, который привнесла в практику белорусского градостроения компания "Дана Холдингс". Она подразумевает, что на территории жилого кластера функционируют все необходимые жителям и гостям мегаполиса "центры" - торговые, развлекательные, образовательные, культурные, спортивные, финансовые и так до бесконечности! Все, что может понадобиться проживающему здесь человеку, должно быть "под рукой".

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

И в этом районе, который возводится недалеко от бывшего аэропорта "Минск-1", в скором времени появится все необходимое для комфортной жизни горожан нового поколения: огромный торгово-развлекательный центр, рекреационный парк, велосипедные дорожки, спортивный центр, многочисленные объекты торговли, сервиса и общественного питания. А бизнес-сердцем проекта и основной точкой притяжения внимания инвесторов станет Минский международный финансовый центр.

Бизнес-сердцем проекта станет Минский международный финансовый центр

Директор ИООО "Дана Астра" Светлана Щетко отмечает, что по лучшим мировым стандартам будет строиться не только Минский международный финансовый центр - эта же концепция лежит в основе создания всего комплекса "Минск Мир".

Директор компании "Дана Астра" Светлана Щетко: "Мы открыты для всех, кто желает приобрести жилье, построенное по европейским стандартам, а выгодные партнерские кредитные программы с банками значительно упрощают этот процесс"

- Комплекс "Минск Мир" - это все самое новое и самое интересное, о чем можно только мечтать. Благодаря конструктивному диалогу с Министерством архитектуры и строительства были приняты такие новшества, как отдельные входы в квартиру, по европейскому примеру красиво организованы входные группы со стеклянными дверями и удобным лобби с зоной отдыха и консьержем. Созданы условия для молодых мамочек, которым даже не нужно будет подниматься к себе в квартиру, чтобы перепеленать или умыть ребенка, это можно сделать на первом этаже. Все это – европейские стандарты, - подчеркнула Светлана Щетко.

Директор ИООО "Дана Астра" обратила внимание на то, что "Марина-5" завершает комплекс "Марин", но рядом уже развернуто строительство семи новых зданий – шести жилых и торгового центра, который разместится внутри этого квартала в шаговой доступности и станет обеспечивать все потребности его жителей. А в планах – строительство еще множества кварталов и жилых домов.

- Мы открыты для всех, кто желает приобрести жилье своей мечты, а выгодные партнерские кредитные программы с банками значительно упрощают этот процесс. В свою очередь мы работаем над тем, чтобы сделать условия проживания в наших жилых комплексах максимально комфортными. Мы гордимся тем, что в нашей команде работают как сербские, так и белорусские профессионалы высокого уровня. Кстати, и название улицы Братская, где расположены наши "Марины", также выбрано отнюдь не случайно – это очень символично, ведь это название звучит одинаково, как на сербском, так и на нашем языке.

Пока официальные представители застройщика, компании "Дана Холдингс", раздавали интервью, владельцы новеньких апартаментов в доме "Марина-5" входили в украшенный воздушными шарами подъезд, проходили через светлое лобби, поднимались на бесшумных скоростных лифтах на свой этаж и с замиранием сердца переступали порог своей собственной долгожданной квартиры.

Будущие новоселы с готовностью делились эмоциями от знакомства со своими квартирами и домом в целом.

Валентина Шибалко: "Нас привлекли интересный дизайнерский проект, европейский подход. Нравится и то, что детский садик рядом, старший ребенок уже в этом районе в школу ходит"

- Мы здесь чтобы получить ключи! Счастливы с мужем, что наконец-то у нас появилось свое жилье. Квартира находится на 12 этаже, 57 квадратных метров, планируем сделать 3 комнаты, - с улыбкой рассказывает Валентина Шибалко, сотрудник одного из дошкольных учреждений Минска, держа на руках маленького сына Евгения, пока дочка Александра с любопытством рассматривает все вокруг, а муж оформляет все необходимые документы. - Изучали много вариантов и остановились на этом. Интересный дизайнерский проект, более европейский подход. Нравится и то, что детский садик рядом, старший ребенок уже в этом районе в школу ходит.

Минчанка Наталья Ким пришла знакомиться со своей квартирой не только с мужем, но и с сыном Максимом, а также родителями супруга.

Наталья Ким: "Мы с мужем до этого жили на съемном жилье, потом с родителями, а теперь будем в собственной квартире. Приобрести смогли своими силами!"

- Эмоции переполняют – наконец-то своя квартира! Мы с мужем до этого жили на съемном, потом с родителями, а теперь будем в своем собственном жилье! Выбирали квартиру по расположению, хотели ближе к центру, смотрели по доступности цен, нам понравилось, что здесь один подъезд и детская площадка тоже. Приобрести смогли своими силами – у нас небольшая двушка.

- Холл просто изумительный, заходишь - очень красиво, нестандартно, интересно, - подключается к разговору отец супруга Натальи.

Елена Злобич, главный бухгалтер из Осиповичей, приехала в "Марину-5" вместе с мужем и сыном Александром. Собственно, именно для сына, который работает в столице, и приобреталась квартира.

Елена Злобич: "Воспользовались кредитной системой, которая доступна не только для минчан, но и для нас, жителей небольшого города. Приобрели даже большее жилье, чем планировали изначально"

- Нам очень нравится и дом, и сама квартира, - рассказывает Елена Злобич. – Расположение комплекса отличное, вид из окна прекрасный. Цены тоже устроили, мы воспользовались кредитной системой БПС-Сбербанка, которая доступна не только для минчан, но и для нас, жителей небольшого города. Спасибо застройщику, что не затянул со сдачей, и отдельное спасибо за то, что пошли нам навстречу, и мы смогли приобрести жилье даже большее по площади, чем планировали изначально.

Александр Злобич: "Впечатление от квартиры отличное, хорошая комната, планировка, как я и хотел, свободная, можно сделать, что хочешь, и цена ниже, чем в других столичных новостройках возле метро"

Самому Александру, который работает инженером-технологом на МАЗе и пока живет в общежитии, не терпится переехать в собственную квартиру!

- Ремонт буду делать очень быстро – и скорее въезжать! – смеется он. - Впечатление от квартиры отличное, планировка, как я и хотел, свободная, можно делать, что хочешь. И цена ниже, чем в других столичных новостройках возле метро.

Действительно, практика показывает - люди, мечтающие получить новое жилье, с ремонтами долго не тянут. В первых сданных "Маринах" уже счастливо живут новоселы. И можно не сомневаться, что уже очень скоро свет по вечерам будет гореть и в "Марине-5".

В первых сданных "Маринах" уже счастливо живут новоселы. Но у желающих есть возможность приобрести жилье в "Марине-5" - несколько квартир в этом доме еще ждут своих покупателей!

А для тех, кто мечтал бы жить в доме, будто срисованном с морских пейзажей, сообщим - еще есть шанс стать его новоселом! Ведь несколько квартир пока ждут своих покупателей.

И не нужно думать, что вступление в семью "Марин", да и всего комплекса "Минск Мир" - это удел толстосумов. Компания "Дана Холдингс" с огромным вниманием относится к каждому из своих клиентов и готова предложить множество интереснейших вариантов для финансирования приобретаемой недвижимости.

Так, крупнейший белорусский застройщик готов предоставить покупателю квартиры в любом из домов беспроцентную рассрочку на два года - без участия банка, только по предъявлению паспорта. Согласитесь, возможность "растянуть" выплату на 24 части - просто очень привлекательный вариант!

А еще приобрести квартиры можно в кредит, используя специальные "облегченные" программы банков-партнеров. Так, БПС-Сбербанк готов предоставить до 90% стоимости квартиры сроком на 15 лет по ставке 12,8%. А вариант от АСБ Беларусбанк - это до 90% стоимости недвижимости сроком на 20 лет, при этом ставка по кредиту первые 36 месяцев - уникальные 7,49%, а потом - 11,5%. Это совсем не 16-25%, как в других банках!

Купить коммерческую недвижимость поможет Белгазпромбанк. Валюта кредита - евро, срок - не более 120 месяцев, а ставка первые три года - 4,99%, в последующем - 7,99% годовых. Своя кофейня, магазинчик или офис сервисной компании, да притом в престижном районе в центре города - это доступно!

Можно купить жилье и в лизинг - в этом поможет АСБ Лизинг. Необходим первоначальный взнос - от 20 до 40% стоимости квартиры. Расчеты в рублях, при этом первый год ставка составит 4%, начиная со второго - 12%, а срок - от 13 до 240 месяцев.

В общем, если появилось желание стать одним из тех, кто живет и работает в "Минск Мир", звоните и узнавайте подробности по телефону 8 (017) 39 39 465 или в отделе продаж компании по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" все увереннее обретает реальные черты. И у каждого из нас есть шанс стать жителем этого уникального "города в городе" - урбан-пространства принципиально нового типа прямо в центре древнего Минска!