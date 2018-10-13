Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 октября 2018, Сб
+9°C
Ясно EUR 2.4663
USD 2.1261
RUB 3.2227
Главное
Александр Лукашенко "Это сотни тысяч рабочих мест" - Лукашенко рассказал, чем важно региональное сотрудничество с Россией
Президент
Лукашенко и Путин побывали на малой родине белорусского Президента
Президент
МЧС провело показательные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций
Общество
Игра "Удача в придачу!" - тур 89: высокие гости Форума регионов, праздник для могилевчан и квартира для молодой семьи!
Общество
"Минск Мир": пять "Марин" в строю!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Банк Англии планирует выпустить новую банкноту в 50 фунтов стерлингов из полимера
19:26 Калейдоскоп
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка с препятствиями "Bizon Race" прошла в Логойске
19:09 Спорт
БГК имени Мешкова уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов
18:33 Спорт
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,7
18:25 В мире
Эксперты СНГ утвердят базовую организацию по подготовке кадров в сфере борьбы с IT-преступлениями
17:59 Общество
Безопасное материнство - комментарий
17:48 Общество
Белорусы уступили испанцам в матче квалификации юниорского ЧЕ по футболу и потеряли шансы на выход в следующий раунд
17:18 Спорт
В Кыргызстане завершилось учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2018"
17:11 Общество
"Минск Мир": пять "Марин" в строю!
17:10 Общество
В Полоцке автомобиль сбил на переходе пенсионерку
16:22 Происшествия
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне
16:10 В мире
Патриарх Кирилл надеется на преодоление кризиса православной церкви
16:02 Общество
Водитель и пассажир Porsche пострадали в ДТП в Молодечно
15:48 Происшествия
Заседание межгоссовета по защите интеллектуальной собственности СНГ пройдет в Москве
15:36 Общество
Культурно-оздоровительный центр в Лиозно полностью сдан в эксплуатацию
15:30 Регионы
Армена Джигарханяна вновь госпитализировали
15:23 В мире
Топливо в Беларуси с 14 октября дорожает на 1 копейку
15:00 Экономика
Костевич поздравила с Днем матери самую многодетную минчанку
14:37 Регионы
Игра "Удача в придачу!" - тур 89: высокие гости Форума регионов, праздник для могилевчан и квартира для молодой семьи!
14:30 Общество
Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Женеве из-за задымления
14:18 В мире
Все новости
Темы
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Минск Мир": пять "Марин" в строю!

Общество 13.10.2018 | 17:10
Весь квартал "Эмиратс" комплекса "Минск Мир" предлагает своим жильцам новые стандарты качества жизни. И дома "Марина" - не исключение!
Весь квартал "Эмиратс" комплекса "Минск Мир" предлагает своим жильцам новые стандарты качества жизни. И дома "Марина" - не исключение!

Марина - это не только красивое женское имя. Итальянское слово "марина" переводится как "морской", и именно так назвали жанр изобразительного искусства, в котором художник рисует морские виды. Самостоятельной частью пейзажной живописи марина стала еще в 16-м веке!

Есть и в Минске места, где можно рисовать марины. Стоит оказаться в еще до конца не достроенном квартале "Эмиратс" многофункционального жилого комплекса "Минск Мир" - и пожалуйста! Напротив - дом "Волна", рядом заканчивается строительство стройных "Пальм"… Ну как здесь было не появиться "Маринам"! Сине-белым, стильным, современным - домам, в которых будто отразилось теплое море тропиков. И соответствующее морское настроение! В "Дана Холдингс", компании-застройщике, не скрывают, что архитекторы и проектировщики черпали вдохновение в современной архитектуре Дубая и Абу-Даби, и это влияние чувствуется прекрасно.

Проектировщики комплекса жилых домов "Марина" черпали вдохновение в современной архитектуре Дубая и Абу-Даби. И это чувствуется прекрасно!
Проектировщики комплекса жилых домов "Марина" черпали вдохновение в современной архитектуре Дубая и Абу-Даби. И это чувствуется прекрасно!

Всего "Марин" пять. Они выстроились, как по линеечке, на новой, еще год назад не существовавшей минской улице Братской. Четыре "Марины" уже обживаются новоселами - кто-то делает ремонт, а кто-то уже и вселился в свои новые апартаменты. И по вечерам в окнах новых домов уже вовсю горит свет.

А сегодня на осмотр своих только что построенных квартир были приглашены владельцы апартаментов из "Марины-5" - дома, в котором 25 этажей и 271 квартира, практически все из которых уже проданы. А значит, отныне все "Марины" в строю!

Сегодня на осмотр своих квартир были приглашены владельцы апартаментов из "Марины-5"
Сегодня на осмотр своих квартир были приглашены владельцы апартаментов из "Марины-5"

Отметим, что весь квартал "Эмиратс" предлагает минчанам новые стандарты качества жизни. И комплекс жилых домов "Марина" - не исключение. На первом этаже жилых домов этой серии расположены квартиры с отдельным входом и собственной террасой. Начиная с пятого этажа установлены французские окна - панорамные, в пол. Вид отсюда открывается просто изумительный!

В "Марине-5" насчитывается 25 этажей и 271 квартира - практически все из них уже проданы!
В "Марине-5" насчитывается 25 этажей и 271 квартира - практически все из них уже проданы!

В целях безопасности все подъезды оснащены современными домофонными системами.

В стильных лобби есть место для консьержа, а также зона отдыха. Здесь можно почитать новости, разобрать почту, пообщаться с соседями или с удобством провести время, ожидая семью на прогулку. Для максимального комфорта всех жителей в лобби также предусмотрен санузел с отдельным помещением для пеленания детей. Теперь мамам не нужно нестись с ребенком на десятый этаж - решить любые маленькие проблемы можно, не прерывая прогулку!

В стильных лобби есть место для консьержа, а также зона отдыха, для максимального комфорта предусмотрен санузел с отдельным помещением для пеленания детей
В стильных лобби есть место для консьержа, а также зона отдыха, для максимального комфорта предусмотрен санузел с отдельным помещением для пеленания детей

Впрочем, не сложно и на свой этаж подняться - во всех "Маринах" используются современные скоростные бесшумные лифты. В компании "Дана Холдингс" подчеркивают: высотное строительство требует установки только самого лучшего и безопасного оборудования!

Во всех "Маринах" используются современные скоростные бесшумные лифты
Во всех "Маринах" используются современные скоростные бесшумные лифты

Не обижены в новом квартале комплекса "Минск Мир" и автомобилисты. Помимо мест на открытой парковке в их распоряжении 9-уровневый паркинг на 794 места. Неспешным шагом до него минуты две-три! А в скором времени в непосредственной близости от квартала "Эмиратс" появится станция метро "Аэродромная", так что, выбираясь в город, можно при желании машиной и не пользоваться.

Помимо открытой парковки в распоряжении автомобилистов 9-уровневый паркинг. А в скором времени в непосредственной близости от квартала "Эмиратс" появится станция метро "Аэродромная"
Помимо открытой парковки в распоряжении автомобилистов 9-уровневый паркинг. А в скором времени в непосредственной близости от квартала "Эмиратс" появится станция метро "Аэродромная"

И, конечно же, есть здесь и необходимая "детская" инфраструктура. У каждого дома - игровая площадка со специальным покрытием, чтобы малыши, играя, не получили травмы. Рядышком уже достраивается детский сад с бассейном. А по соседству, в квартале "Чемпионов", в скором времени появится современная школа. В общем, семьям с детьми этот район столицы явно придется по душе!

У каждого дома - игровая площадка со специальным покрытием, чтобы малыши, играя, не получили травмы. Рядышком уже достраивается детский сад, а по соседству в скором времени появится школа
У каждого дома - игровая площадка со специальным покрытием, чтобы малыши, играя, не получили травмы. Рядышком уже достраивается детский сад, а по соседству в скором времени появится школа

Впрочем, это не случайно. "Минск Мир" создается согласно концепции "город в городе". Это новый формат строительства, который привнесла в практику белорусского градостроения компания "Дана Холдингс". Она подразумевает, что на территории жилого кластера функционируют все необходимые жителям и гостям мегаполиса "центры" - торговые, развлекательные, образовательные, культурные, спортивные, финансовые и так до бесконечности! Все, что может понадобиться проживающему здесь человеку, должно быть "под рукой".

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

И в этом районе, который возводится недалеко от бывшего аэропорта "Минск-1", в скором времени появится все необходимое для комфортной жизни горожан нового поколения: огромный торгово-развлекательный центр, рекреационный парк, велосипедные дорожки, спортивный центр, многочисленные объекты торговли, сервиса и общественного питания. А бизнес-сердцем проекта и основной точкой притяжения внимания инвесторов станет Минский международный финансовый центр.

Бизнес-сердцем проекта станет Минский международный финансовый центр
Бизнес-сердцем проекта станет Минский международный финансовый центр

Директор ИООО "Дана Астра" Светлана Щетко отмечает, что по лучшим мировым стандартам будет строиться не только Минский международный финансовый центр - эта же концепция лежит в основе создания всего комплекса "Минск Мир".

Директор компании "Дана Астра" Светлана Щетко: "Мы открыты для всех, кто желает приобрести жилье, построенное по европейским стандартам, а выгодные партнерские кредитные программы с банками значительно упрощают этот процесс"
Директор компании "Дана Астра" Светлана Щетко: "Мы открыты для всех, кто желает приобрести жилье, построенное по европейским стандартам, а выгодные партнерские кредитные программы с банками значительно упрощают этот процесс"

- Комплекс "Минск Мир" - это все самое новое и самое интересное, о чем можно только мечтать. Благодаря конструктивному диалогу с Министерством архитектуры и строительства были приняты такие новшества, как отдельные входы в квартиру, по европейскому примеру красиво организованы входные группы со стеклянными дверями и удобным лобби с зоной отдыха и консьержем. Созданы условия для молодых мамочек, которым даже не нужно будет подниматься к себе в квартиру, чтобы перепеленать или умыть ребенка, это можно сделать на первом этаже. Все это – европейские стандарты, - подчеркнула Светлана Щетко.

Директор ИООО "Дана Астра" обратила внимание на то, что "Марина-5" завершает комплекс "Марин", но рядом уже развернуто строительство семи новых зданий – шести жилых и торгового центра, который разместится внутри этого квартала в шаговой доступности и станет обеспечивать все потребности его жителей. А в планах – строительство еще множества кварталов и жилых домов.

- Мы открыты для всех, кто желает приобрести жилье своей мечты, а выгодные партнерские кредитные программы с банками значительно упрощают этот процесс. В свою очередь мы работаем над тем, чтобы сделать условия проживания в наших жилых комплексах максимально комфортными. Мы гордимся тем, что в нашей команде работают как сербские, так и белорусские профессионалы высокого уровня. Кстати, и название улицы Братская, где расположены наши "Марины", также выбрано отнюдь не случайно – это очень символично, ведь это название звучит одинаково, как на сербском, так и на нашем языке.

Пока официальные представители застройщика, компании "Дана Холдингс", раздавали интервью, владельцы новеньких апартаментов в доме "Марина-5" входили в украшенный воздушными шарами подъезд, проходили через светлое лобби, поднимались на бесшумных скоростных лифтах на свой этаж и с замиранием сердца переступали порог своей собственной долгожданной квартиры.

Будущие новоселы с готовностью делились эмоциями от знакомства со своими квартирами и домом в целом.

Валентина Шибалко: "Нас привлекли интересный дизайнерский проект, европейский подход. Нравится и то, что детский садик рядом, старший ребенок уже в этом районе в школу ходит"
Валентина Шибалко: "Нас привлекли интересный дизайнерский проект, европейский подход. Нравится и то, что детский садик рядом, старший ребенок уже в этом районе в школу ходит"

- Мы здесь чтобы получить ключи! Счастливы с мужем, что наконец-то у нас появилось свое жилье. Квартира находится на 12 этаже, 57 квадратных метров, планируем сделать 3 комнаты, - с улыбкой рассказывает Валентина Шибалко, сотрудник одного из дошкольных учреждений Минска, держа на руках маленького сына Евгения, пока дочка Александра с любопытством рассматривает все вокруг, а муж оформляет все необходимые документы. - Изучали много вариантов и остановились на этом. Интересный дизайнерский проект, более европейский подход. Нравится и то, что детский садик рядом, старший ребенок уже в этом районе в школу ходит.

Минчанка Наталья Ким пришла знакомиться со своей квартирой не только с мужем, но и с сыном Максимом, а также родителями супруга.

Наталья Ким: "Мы с мужем до этого жили на съемном жилье, потом с родителями, а теперь будем в собственной квартире. Приобрести смогли своими силами!"
Наталья Ким: "Мы с мужем до этого жили на съемном жилье, потом с родителями, а теперь будем в собственной квартире. Приобрести смогли своими силами!"

- Эмоции переполняют – наконец-то своя квартира! Мы с мужем до этого жили на съемном, потом с родителями, а теперь будем в своем собственном жилье! Выбирали квартиру по расположению, хотели ближе к центру, смотрели по доступности цен, нам понравилось, что здесь один подъезд и детская площадка тоже. Приобрести смогли своими силами – у нас небольшая двушка.

- Холл просто изумительный, заходишь - очень красиво, нестандартно, интересно, - подключается к разговору отец супруга Натальи.

Елена Злобич, главный бухгалтер из Осиповичей, приехала в "Марину-5" вместе с мужем и сыном Александром. Собственно, именно для сына, который работает в столице, и приобреталась квартира.

Елена Злобич: "Воспользовались кредитной системой, которая доступна не только для минчан, но и для нас, жителей небольшого города. Приобрели даже большее жилье, чем планировали изначально"
Елена Злобич: "Воспользовались кредитной системой, которая доступна не только для минчан, но и для нас, жителей небольшого города. Приобрели даже большее жилье, чем планировали изначально"

- Нам очень нравится и дом, и сама квартира, - рассказывает Елена Злобич. – Расположение комплекса отличное, вид из окна прекрасный. Цены тоже устроили, мы воспользовались кредитной системой БПС-Сбербанка, которая доступна не только для минчан, но и для нас, жителей небольшого города. Спасибо застройщику, что не затянул со сдачей, и отдельное спасибо за то, что пошли нам навстречу, и мы смогли приобрести жилье даже большее по площади, чем планировали изначально.

Александр Злобич: "Впечатление от квартиры отличное, хорошая комната, планировка, как я и хотел, свободная, можно сделать, что хочешь, и цена ниже, чем в других столичных новостройках возле метро"
Александр Злобич: "Впечатление от квартиры отличное, хорошая комната, планировка, как я и хотел, свободная, можно сделать, что хочешь, и цена ниже, чем в других столичных новостройках возле метро"

Самому Александру, который работает инженером-технологом на МАЗе и пока живет в общежитии, не терпится переехать в собственную квартиру!

- Ремонт буду делать очень быстро – и скорее въезжать! – смеется он. - Впечатление от квартиры отличное, планировка, как я и хотел, свободная, можно делать, что хочешь. И цена ниже, чем в других столичных новостройках возле метро.

Действительно, практика показывает - люди, мечтающие получить новое жилье, с ремонтами долго не тянут. В первых сданных "Маринах" уже счастливо живут новоселы. И можно не сомневаться, что уже очень скоро свет по вечерам будет гореть и в "Марине-5".

В первых сданных "Маринах" уже счастливо живут новоселы. Но у желающих есть возможность приобрести жилье в "Марине-5" - несколько квартир в этом доме еще ждут своих покупателей!
В первых сданных "Маринах" уже счастливо живут новоселы. Но у желающих есть возможность приобрести жилье в "Марине-5" - несколько квартир в этом доме еще ждут своих покупателей!

А для тех, кто мечтал бы жить в доме, будто срисованном с морских пейзажей, сообщим - еще есть шанс стать его новоселом! Ведь несколько квартир пока ждут своих покупателей.

И не нужно думать, что вступление в семью "Марин", да и всего комплекса "Минск Мир" - это удел толстосумов. Компания "Дана Холдингс" с огромным вниманием относится к каждому из своих клиентов и готова предложить множество интереснейших вариантов для финансирования приобретаемой недвижимости.

Так, крупнейший белорусский застройщик готов предоставить покупателю квартиры в любом из домов беспроцентную рассрочку на два года - без участия банка, только по предъявлению паспорта. Согласитесь, возможность "растянуть" выплату на 24 части - просто очень привлекательный вариант!

А еще приобрести квартиры можно в кредит, используя специальные "облегченные" программы банков-партнеров. Так, БПС-Сбербанк готов предоставить до 90% стоимости квартиры сроком на 15 лет по ставке 12,8%. А вариант от АСБ Беларусбанк - это до 90% стоимости недвижимости сроком на 20 лет, при этом ставка по кредиту первые 36 месяцев - уникальные 7,49%, а потом - 11,5%. Это совсем не 16-25%, как в других банках!

Купить коммерческую недвижимость поможет Белгазпромбанк. Валюта кредита - евро, срок - не более 120 месяцев, а ставка первые три года - 4,99%, в последующем - 7,99% годовых. Своя кофейня, магазинчик или офис сервисной компании, да притом в престижном районе в центре города - это доступно!

Можно купить жилье и в лизинг - в этом поможет АСБ Лизинг. Необходим первоначальный взнос - от 20 до 40% стоимости квартиры. Расчеты в рублях, при этом первый год ставка составит 4%, начиная со второго - 12%, а срок - от 13 до 240 месяцев.

В общем, если появилось желание стать одним из тех, кто живет и работает в "Минск Мир", звоните и узнавайте подробности по телефону 8 (017) 39 39 465 или в отделе продаж компании по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" все увереннее обретает реальные черты. И у каждого из нас есть шанс стать жителем этого уникального "города в городе" - урбан-пространства принципиально нового типа прямо в центре древнего Минска!

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
жилье, недвижимость
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4663 BYN 2.457 BYN 2.465 BYN
USD
2.1261 BYN 2.123 BYN 2.13 BYN
RUB
3.2227 BYN 3.21 BYN 3.227 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко и Путин побывали на малой родине белорусского Президента
Все видео

Фотоновости

БГК имени Мешкова уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов
Все фото

Инфографика

День матери На конец 2017 года численность женщин в стране составила 5070,3 тыс. (53,4% от общей численности населения).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко предлагает создать импортозамещающие программы для загрузки белорусско-российских предприятий
Лукашенко поздравил народного артиста СССР Марка Захарова с 85-летием
Лукашенко: национальная культура - фундамент, на котором базируется ментальный стержень общества
Политика
Фото из архива Более 70 региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России
В МИД состоялся очередной раунд диалога Беларуси и США по правам человека
Мясникович предлагает разрабатывать в Союзном государстве модельные законы
Экономика
Сергей Румас и Ли Кэцян Румас и премьер Госсовета КНР обсудили развитие двусторонних отношений
Топливо в Беларуси с 14 октября дорожает на 1 копейку
Интенсификация сотрудничества с Беларусью компенсирует России негативное влияние санкций - Рапота
Происшествия
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома В Полоцке автомобиль сбил на переходе пенсионерку
Водитель и пассажир Porsche пострадали в ДТП в Молодечно
В Руденске спасатели достали женщину из траншеи
Регионы
Мемориальный комплекс после реконструкции открыли в Лиозно
Культурно-оздоровительный центр в Лиозно полностью сдан в эксплуатацию
Костевич поздравила с Днем матери самую многодетную минчанку
Спорт
Антон Сарока (№11) сражается за мяч. Фото БЕЛТА Сборная Беларуси благодаря голу Антона Сароки победила Люксембург в Лиге наций и возглавила свою группу
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка с препятствиями "Bizon Race" прошла в Логойске
БГК имени Мешкова уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов
Технологии
РЕПОРТАЖ: Транспортная безопасность будущего представлена на Huawei Connect 2018
В Беларуси к 2022 году планируется запустить 431 станцию для зарядки электромобилей
Цифровые технологии в СГ нужно поставить на службу обществу и экономике - Турчин
Культура
Фото Министерства информации Беларусь реализует совместные проекты с участниками Франкфуртской книжной ярмарки
Народному артисту СССР Марку Захарову исполняется 85 лет
Умерла Народная артистка СССР Маргарита Юрьева
В мире
Фото Global Look Press Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,7
Армена Джигарханяна вновь госпитализировали
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября
Банк Англии планирует выпустить новую банкноту в 50 фунтов стерлингов из полимера
Программа "Давай поженимся!" удивила новым форматом
Газета 7 дней
Алые паруса и законы любви
Беларусь глазами Толочко
«Квест «Маршрут по Беларуси» – это круто!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия