Минск предлагает грузинским партнерам возможности MICЕ-туризма

23 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Минск готов предложить партнерам в Грузии возможности MICЕ-туризма. Об этом журналистам рассказала директор Информационно-туристического центра "Минск" Елена Плис, передает корреспондент БЕЛТА.

Инфотурцентр на полях грузинско-белорусского форума подписал соглашение с компанией LLC Resistorgeo. “Данное соглашение будет способствовать продвижению туристического потенциала в Тбилиси. Нам есть в городе, чем гордиться, что показывать. Поэтому мы возлагаем очень серьезные надежды на наших грузинских партнеров, которые будут представлять нашу столицу в Грузии», - отметила руководитель центра.

По ее словам, среди жителей Грузии очень популярен оздоровительный и экотуризм. "Нам бы хотелось и по медицинскому сделать какие-то серьезные подвижки. И по MICЕ направлению. Потому что в Минске есть очень хорошие площадки для проведения серьезных мероприятий, рассчитанных на большое количество посетителей. Мы в данном направлении планируем очень серьезно работать", - заявила Елена Плис.

Индустрия делового туризма (MICE туризма) зародилась на Западе и быстро стала одним из самых перспективных секторов экономики. Центрами MICE туризма сегодня являются США, Великобритания, Австралия, Германия, Франция, Австрия и Испания, а на Востоке лидером стал Китай. Развивается данное направление и в Грузии.

Аббревиатура MICE указывает на четыре основных вида деловых мероприятий: Meetings - встречи, стратегические совещания, переговоры, презентации;Incentive – инсентив, поощрительные поездки, мотивационные программы, стимулирование лояльности партнеров, сотрудников; Conferences/Congresses - конференции, форумы, конгрессы; Exhibitions/Events - выставки, событийный туризм, корпоративные события.-0-