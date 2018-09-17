Минские спасатели победили на соревнованиях в Киеве

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда минских спасателей одержала победу на международных соревнованиях "Сильнейший пожарный спасатель" в Киеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Второе место в командном первенстве осталось за украинскими спасателями, на третьем месте - команда Гомельского областного УМЧС Беларуси. В индивидуальных забегах среди мужчин представитель команды Минского городского УМЧС Дмитрий Пашик занял второе место. Среди женщин лучшей оказалась представительница команды Минского городского УМЧС Наталья Бондаренко.

Международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" прошли 15-16 сентября в Киеве. Беларусь представили минские и гомельские спасатели. В состязаниях приняли участие 185 пожарных (31 команда) из спасательных ведомств Украины, Беларуси и Германии.-0-