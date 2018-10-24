Минских водителей проверят на знание "языка автомобиля"

Минским водителям ко Дню автомобилиста устроят тест, предложив выбрать правильное значение символов на приборной панели. Проверку проведет 26 и 27 октября компания Bosch на АЗС United Company. Инициатива призвана повысить компетентность автомобилистов и тем самым безопасность дорожного движения, рассказали БЕЛТА организаторы.

Пройти тест на знание языка автомобиля сможет каждый. Для этого рядом с заправкой установят интерактивную панель и предложат ответить на 10 вопросов: надо будет определить предназначение того или иного значка на приборной панели. Внимательных автомобилистов ожидает подарок - кожаная обложка на водительские права.

В качестве экзаменатора - инструктор по безопасному вождению Юрий Краснов. Ему предстоит на месте определить, кто отвечает на вопросы со знанием дела, а кто - в надежде на слепую удачу. Кроме того, эксперт проведет консультации для водителей и поможет им лучше понимать автомобиль.

Бесплатные проверки приурочены ко Дню автомобилиста, который отмечают в последнее воскресенье октября. "Инициатива преследует простую цель - помочь водителям общаться с автомобилем на одном языке, лучше его понимать и, соответственно, реагировать на возникающие ситуации, - пояснили суть идеи в компании организатора. - Ведь часто именно от культуры владения автомобилем зависит и состояние машины, и безопасность на дороге. Мы стремимся сделать белорусского автомобилиста более подкованным и, соответственно, уверенным в себе и своем автомобиле".

Проверить знания можно будет 26 октября на АЗС по пр.Победителей, 102 либо же 27 октября - на пр.Дзержинского, 132. Время "экзаменов" - с 15 до 19 часов. Чтобы пройти весь тест, потребуется в среднем 3-5 минут, причем сделать это можно будет только один раз. Вопросы в тесте постоянно меняются, чтобы исключить вероятность подсказок.-0-