Минский международный клуб жен послов проведет 27 апреля благотворительный ужин

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный женский клуб жен послов, дипломатов и иностранных представителей в отеле Double Tree by Hilton проведет 27 апреля благотворительный ужин "Миссия во имя добра - 2018". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы мероприятия.

На благотворительный ужин приглашены более 250 гостей. Это представители дипломатического корпуса, спонсоры, меценаты и партнеры клуба. Гостей ждет насыщенная культурная музыкальная программа с участием белорусских артистов, благотворительная лотерея, дегустация спонсорской продукции. Все денежные средства, вырученные от продажи входных и лотерейных билетов, направят на организацию и проведение благотворительных акций.

Международный женский клуб с момента своей организации в 1992 году постоянно оказывает благотворительную помощь различным белорусским учреждениям. Только на протяжении 2017-2018 годов реализовано свыше 30 проектов в различных городах Беларуси. Поддержка оказывалась остро нуждающимся в помощи детям и молодым инвалидам в учреждениях интернатного типа, социальных центрах, домах инвалидов, домах ребенка, социальных приютах. Отдельным направлением деятельности дам клуба стала поддержка детей с онкологическими и кардиологическими заболеваниями, синдромом Дауна, особенностями психофизического развития.

Для поддержки творческих инициатив клуб помогает организовывать фестивали для детей с нарушениями зрения и слуха. Традиционное оказание адресной помощи по индивидуальным проектам дает возможность обратившимся в организацию получить разовую финансовую поддержку на оплату лечения за границей и оплату обучения в высших учебных заведениях Беларуси.-0-