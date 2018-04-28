Минский международный женский клуб намерен реализовать новые благотворительные проекты в Беларуси

28 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Минский международный женский клуб супруг послов, дипломатов и иностранных представителей намерен реализовать новые благотворительные проекты в Беларуси. Об этом на 26-м благотворительном ужине "Миссия во имя добра", который прошел в Минске, рассказала президент клуба, супруга посла Германии в Беларуси Илка Деттмар, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Илки Деттмар, главная задача благотворительного ужина - собрать средства для реализации проектов, направленных на помощь тем, кто в этом нуждается, будь то лечение, реабилитация либо просто поддержка в сложной ситуации. "Если раньше помощь клуба была связана в основном с преодолением последствий чернобыльской катастрофы, то сегодня список проектов значительно расширился. Мы помогаем детским домам, людям с ограниченными возможностями, ездим в больницы, дома престарелых. И очень детально отбираем проекты, чтобы поддержать тех, кому действительно нужна помощь", - сказала президент клуба.

Как отметила Илка Деттмар, добро и милосердие объединяют людей. Эти качества вне политики, это общечеловеческие ценности, которые лежат в основе развития любого общества.

Всего на вечер в отеле Double Tree by Hilton собрались более 250 человек. Это не только послы, дипломаты, представители международных организаций и их супруги, но также известные общественные и культурные деятели, спонсоры, меценаты. Заранее все желающие представили красиво оформленные лоты, которые во время вечера были разыграны по лотерейным билетам. Приобрести такие билеты мог каждый участник вечера и таким образом внести свой вклад в благотворительность.

Как подчеркнула вице-президент клуба, супруга почетного консула Хорватии в Беларуси Екатерина Любецкая, за 26 лет существования клуба было проведено несколько сотен благотворительных и культурных событий.

Все вырученные средства от этого ужина будут направлены в детские дома, медицинские учреждения, а также для помощи многодетным семьям.

Супруга посла Палестины в Беларуси, экс-президент клуба Хулюд Арикат рассказала, что с 1992 года клуб постоянно оказывает благотворительную помощь различным белорусским учреждениям. Только на протяжении 2017-2018 годов реализовано свыше 30 проектов в различных городах Беларуси. Поддержка оказывалась остро нуждающимся в помощи детям и молодым инвалидам в учреждениях интернатного типа, социальных центрах, домах инвалидов, домах ребенка, социальных приютах. Отдельным направлением деятельности дам клуба стала поддержка детей с онкологическими и кардиологическими заболеваниями, синдромом Дауна, особенностями психофизического развития.

Для поддержки творческих инициатив клуб помогает организовывать фестивали для детей с нарушениями зрения и слуха. Традиционное оказание адресной помощи по индивидуальным проектам дает возможность обратившимся в организацию получить разовую финансовую поддержку на оплату лечения за границей и оплату обучения в высших учебных заведениях Беларуси.-0-