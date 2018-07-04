4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское представительство "Натали Турс" работает с клиентами в индивидуальном порядке, сообщила директор представительства Ольга Вышинская в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Сейчас офис работает с 9.00 до позднего вечера без выходных. "Общаемся с агентствами по каждой заявке в индивидуальном формате, стараемся найти возможность в сложившихся обстоятельствах помочь. Не оставляем ни наших агентов, ни клиентов, делаем все, что в наших силах на сегодня", - сказала Ольга Вышинская.

Точное число белорусских туристов, которые воспользовались турпродуктом от "Натали Турс", назвать невозможно. Об этом телеканалу "Беларусь 1" сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Дело в том, что с российской компанией работает много посредников, которые продают путевки туроператора на белорусском рынке. Чтобы прояснить ситуацию с предстоящим отдыхом, туристам рекомендуют обращаться непосредственно в компанию, где приобретался тур.-0-