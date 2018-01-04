4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП "Минсктранс" 7-9 января выполнит дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Москву, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Из белорусской столицы в город на Неве автобус будет отправляться 7 января в 19.30, обратно - в 18.10 8 января.

По маршруту Минск-Москва отправление автобусов запланировано на 21.30 7 января из Минска (АВ "Центральный") и 8 января из Москвы (от АС "Тушинская"). Также сверх плана предусмотрены рейсы отправлением от минского АВ "Центральный" 8 января в 21.30, от московских автовокзала "Южные Ворота" и автостанции "Теплый Стан" 9 января в 21.10 и в 22.40 соответственно.-0-