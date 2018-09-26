"Минскзеленстрой": каштаны не погибли, у них начался ранний листопад

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каштаны, высаженные вдоль минских улиц, не погибли, у них начался ранний листопад, заявила журналистам руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова в пресс-центре БЕЛТА, комментируя состояние зеленых насаждений в городе.
"Была ранняя весна. За счет того, что деревья растут в агрессивной среде, у них началась вторая волна выпуска листьев, цветение. Они быстрее сбрасывают листву, в середине августа готовы к осени. Плюс сказалась жаркая погода. Это ослабляет растения, но не говорит о том, что они мертвые", - отметила Анжелика Пузанкова.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4544 BYN
|2.464 BYN
|2.473 BYN
|USD
|2.0882 BYN
|2.096 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.1726 BYN
|3.181 BYN
|3.195 BYN