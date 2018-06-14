Минспорт просит турфирмы заранее сообщать о поездках для избежания очередей на границе

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма просит турфирмы заранее сообщать о планируемых поездках туристических групп, чтобы избежать очередей на границе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
"Министерство спорта и туризма просит туристические компании заблаговременно направлять информацию о планируемых времени и месте пересечения госграницы туристическими группами", - отметили в пресс-службе, пояснив, что это поможет избежать очередей на границе с учетом летнего увеличения турпотока.
Информацию необходимо направить в управление спорта и туризма облисполкома того региона, в котором находится пункт пропуска через границу, после чего заявка адресуется территориальным органам пограничной службы.
Как информирует Государственный пограничный комитет, при поездке на отдых в Украину туристы чаще всего едут через пункт пропуска "Новая Гута" - "Новые Яриловичи". Туристические компании просят равномерно распределять автобусы по всем пунктам пропуска на белорусско-украинской границе.-0-
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