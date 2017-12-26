Минспорт: работа над увеличением безвизового режима будет продолжена

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над увеличением сроков безвизового пребывания для туристов, въезжающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, будет продолжена, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в Беларуси действует пятидневный безвизовый режим для туристов из 80 стран, которые прибывают в страну через Национальный аэропорт Минск. По информации Михаила Портного, сейчас рассматриваются варианты, как усовершенствовать существующий порядок и условия для привлечения туристов в страну.

"Работа ведется. Этот указ готовит Министерство иностранных дел", - уточнил Михаил Портной.

"Введение пятидневного безвизового режима - это в целом прорывной шаг для туристической индустрии. Мы надеемся, что к Европейским играм эти вопросы будут решаться, возможно, мы придем и к наземным пунктам пропуска. В первую очередь должна быть обеспечена безопасность страны, и что касается безвиза, то мы идем поэтапно", - добавил замминистра.

По данным на 18 декабря, безвизовым режимом въезда в Беларусь на срок до 5 дней через аэропорт воспользовались более 76,5 тыс. иностранцев.-0-