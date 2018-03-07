Минспорт советует проверять турфирму и изучать договор перед покупкой путевки

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4314
USD 1.9589
RUB 3.4482
Главное
Александр Лукашенко и Григорий Рапота Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Президент
"Беларуськалий" окажет помощь семьям погибших шахтеров
Общество
Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год
12:39 Президент
Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале
12:37 В мире
Родственница Фриды Кало осталась недовольна куклой Барби в честь художницы
12:37 Калейдоскоп
Президент Кыргызстана назначил Дамира Сагынбаева секретарем Совета безопасности
12:36 В мире
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
12:32 Экономика
БЖД 16 марта проведет акцию "Стоп - заяц"
12:31 Общество
ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России
12:30 В мире
Футбольная академия миланского "Интера" откроется в Минске
12:28 Спорт
Более 100 нетрезвых водителей задержаны в Витебске с начала года
12:26 Происшествия
ФОТО: Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
12:22 Заголовки новостей
В Гродно хулиган избил во дворе двух таксистов
12:19 Происшествия
Беларусь и Китай обсуждают возможность расширения авиасообщения
12:17 Общество
Екатерина Зенкевич избрана председателем Гомельского областного Совета депутатов
12:17 Регионы
Молодежные отряды охраны правопорядка в Минске подготовят к работе на II Евроиграх
12:14 Спорт
Обнаружен черный ящик разбившегося в Иране турецкого самолета
12:13 В мире
Чемпионка Паралимпиады Светлана Сахоненко: в золотом забеге команда сработала безупречно
12:10 Спорт
Кыргызские художники представят в НХМ выставку по мотивам произведений Айтматова
11:59 Культура
В Дятловском районе соседи спасли из горящего дома односельчанина
11:58 Происшествия
ФОТО: Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане
11:55 Заголовки новостей
Стали известны подробности гибели двух жителей Миор, разбившихся на снегоходе
11:50 Происшествия
Все новости
Сюжеты
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
8 Марта 8 Марта
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Год малой родины Год малой родины
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Минспорт советует проверять турфирму и изучать договор перед покупкой путевки

Общество 07.03.2018 | 17:02

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма советует проверять турфирму и изучать договор перед покупкой путевки. Памятка для туристов размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

По информации Департамента по туризму Минспорта, в Беларуси участились случаи недобросовестного исполнения обязательств турфирмами, а также совершения отдельными компаниями противоправных деяний в отношении туристов. В связи с этим департамент рекомендует перед обращением в турфирму ознакомиться с информацией о ней в открытых источниках, проверить, существует ли вообще такая компания. Данную информацию можно найти на официальном сайте Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Помимо этого целесообразно получить информацию о компании в реестре субъектов туристической деятельности (его ведет Департамент по туризму, информация размещена в открытом доступе на сайте Минспорта). Эту информацию также можно получить по телефону 8 (017) 327 23 25.

При обращении к туроператору перед приобретением услуг рекомендуется ознакомиться с условиями договора. В департаменте обращают внимание, что договор оказания туруслуг составляется по типовой форме и не должен содержать условий, противоречащих законодательству. Для прочих видов услуг типовая форма договора не предусмотрена.

Вне зависимости от того, приобретается тур или заказываются отдельные услуги (бронирование, консультирование, визовая поддержка), необходимо требовать заключения в письменной форме договора оказания услуг.

Исключение составляют случаи, связанные с перевозкой и (или) размещением, где подтверждением договора считается соответственно билет или документ на заселение в средство размещения (ваучер и прочее).

Однако если услуги перевозки и (или) размещения приобретаются в комплексе (туре) наряду с третьими услугами, не сопутствующими перевозке или размещению, обязательно нужно заключение договора оказания туристических услуг с последующей выдачей документов для перевозки и (или) проживания.

В Департаменте по туризму также обратили внимание, что договор считается заключенным при согласовании всех его существенных условий. Таковыми являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида.

Перед подписанием договора оказания туруслуг нужно проверить наличие следующих разделов: стоимость услуг, срок и порядок их оплаты, права и обязанности сторон, сведения об исполнителе, заказчике и третьих лицах, для которых приобретаются услуги, программа туристического путешествия.

После заключения договора оплата должна производиться в порядке, предусмотренном договором, факт оплаты должен подтверждаться выдачей кассового чека или другого платежного документа. При этом требование туриста о выдаче платежного документа является обоснованным и напрямую следует из закона "О защите прав потребителей".

С учетом того, что многие туркомпании оказывают туристам визовую поддержку, исполнитель при получении от туриста документов в случае необходимости консультирует его по вопросам оформления документов, а также предупреждает о причинах, которые могут повлечь отказ в открытии визы. Исполнитель вправе отказать в принятии документов от туриста в случае обоснованного сомнения в правильности их оформления, за исключением случаев, когда турист в письменной форме гарантирует правильность оформления документов.

Оригиналы документов, необходимых для оказания туруслуг, а также валюту для оплаты сбора при оказании визовой поддержки турист передает исполнителю по акту о приеме-передаче документов, который составляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается у исполнителя, другой передается туристу.-0-

﻿
Теги
Министерство спорта и туризма, туризм
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4314 BYN 2.41 BYN 2.418 BYN
USD
1.9589 BYN 1.954 BYN 1.958 BYN
RUB
3.4482 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Гендиректор "Беларуськалия" о ЧП на предприятии и помощи семьям погибших
Все видео

Фотоновости

Четыре награды в биатлоне завоевали белорусы на старте Паралимпийских игр в Пхенчхане
Все фото

Инфографика

Международные резервные активы Беларуси Основным направлением денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено сохранение международных резервных активов на уровне не менее $6 млрд.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Лучшим из самых прекрасных и самых сильных" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Политика
Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Результаты президентских выборов в России не повлияют на отношения с Беларусью - Суриков
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Белорусская делегация провела переговоры в Аргентине и Уругвае о расширении сотрудничества
Duisburger станет в ближайшее время акционером управляющей компании "Великого камня"
Происшествия
СК устанавливает обстоятельства инцидента в шахте ОАО "Беларуськалий"
Более 100 нетрезвых водителей задержаны в Витебске с начала года
В Гродно хулиган избил во дворе двух таксистов
Регионы
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти
Екатерина Зенкевич избрана председателем Гомельского областного Совета депутатов
КГК выявил факты бесхозяйственности при сохранности госжилфонда в Гомельской области
Спорт
Виктория Азаренко Виктория Азаренко проиграла в 2-м круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Футбольная академия миланского "Интера" откроется в Минске
Молодежные отряды охраны правопорядка в Минске подготовят к работе на II Евроиграх
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Twitter планирует ввести верификацию для всех пользователей
Илон Маск планирует испытательные полеты на Марс в 2019 году
Культура
Кадр из видеоролика Ролик о Национальной библиотеке Беларуси открыл "Туристический видеопутеводитель"
Кыргызские художники представят в НХМ выставку по мотивам произведений Айтматова
Британский комик Кен Додд скончался на 91-м году жизни
В мире
Ким Чен Ын. Фото из архива Лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США
Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале
Президент Кыргызстана назначил Дамира Сагынбаева секретарем Совета безопасности
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
Родственница Фриды Кало осталась недовольна куклой Барби в честь художницы
Китайские ученые нашли человеческий череп возрастом 16 тыс. лет
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия