Минспорт советует проверять турфирму и изучать договор перед покупкой путевки

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма советует проверять турфирму и изучать договор перед покупкой путевки. Памятка для туристов размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

По информации Департамента по туризму Минспорта, в Беларуси участились случаи недобросовестного исполнения обязательств турфирмами, а также совершения отдельными компаниями противоправных деяний в отношении туристов. В связи с этим департамент рекомендует перед обращением в турфирму ознакомиться с информацией о ней в открытых источниках, проверить, существует ли вообще такая компания. Данную информацию можно найти на официальном сайте Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Помимо этого целесообразно получить информацию о компании в реестре субъектов туристической деятельности (его ведет Департамент по туризму, информация размещена в открытом доступе на сайте Минспорта). Эту информацию также можно получить по телефону 8 (017) 327 23 25.

При обращении к туроператору перед приобретением услуг рекомендуется ознакомиться с условиями договора. В департаменте обращают внимание, что договор оказания туруслуг составляется по типовой форме и не должен содержать условий, противоречащих законодательству. Для прочих видов услуг типовая форма договора не предусмотрена.

Вне зависимости от того, приобретается тур или заказываются отдельные услуги (бронирование, консультирование, визовая поддержка), необходимо требовать заключения в письменной форме договора оказания услуг.

Исключение составляют случаи, связанные с перевозкой и (или) размещением, где подтверждением договора считается соответственно билет или документ на заселение в средство размещения (ваучер и прочее).

Однако если услуги перевозки и (или) размещения приобретаются в комплексе (туре) наряду с третьими услугами, не сопутствующими перевозке или размещению, обязательно нужно заключение договора оказания туристических услуг с последующей выдачей документов для перевозки и (или) проживания.

В Департаменте по туризму также обратили внимание, что договор считается заключенным при согласовании всех его существенных условий. Таковыми являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида.

Перед подписанием договора оказания туруслуг нужно проверить наличие следующих разделов: стоимость услуг, срок и порядок их оплаты, права и обязанности сторон, сведения об исполнителе, заказчике и третьих лицах, для которых приобретаются услуги, программа туристического путешествия.

После заключения договора оплата должна производиться в порядке, предусмотренном договором, факт оплаты должен подтверждаться выдачей кассового чека или другого платежного документа. При этом требование туриста о выдаче платежного документа является обоснованным и напрямую следует из закона "О защите прав потребителей".

С учетом того, что многие туркомпании оказывают туристам визовую поддержку, исполнитель при получении от туриста документов в случае необходимости консультирует его по вопросам оформления документов, а также предупреждает о причинах, которые могут повлечь отказ в открытии визы. Исполнитель вправе отказать в принятии документов от туриста в случае обоснованного сомнения в правильности их оформления, за исключением случаев, когда турист в письменной форме гарантирует правильность оформления документов.

Оригиналы документов, необходимых для оказания туруслуг, а также валюту для оплаты сбора при оказании визовой поддержки турист передает исполнителю по акту о приеме-передаче документов, который составляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается у исполнителя, другой передается туристу.-0-