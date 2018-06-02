Минспорт учредил лотерею "Мой друг"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма учредило новую мгновенную лотерею "Мой друг". Соответствующее решение содержится в постановлении ведомства от 16 мая 2018 года №32, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, организатором республиканской мгновенной лотереи "Мой друг" является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "Национальные спортивные лотереи". Постановлением также утверждена инструкция по проведению лотереи.

Целью проведения лотереи является получение дополнительных денежных средств на развитие физической культуры и спорта, в том числе олимпийского и паралимпийского движений. Срок проведения лотереи составляет пять лет с даты ее регистрации (перерегистрации) в государственном реестре лотерей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-