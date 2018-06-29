Минспорта Беларуси предлагает увеличить безвиз для иностранцев до 15-20 дней

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма предлагает увеличить безвиз для иностранцев до 15-20 дней. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель ведомства Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь развивает медицинский туризм, поэтому срок пребывания целесообразно увеличить до 20 дней, считает министр.

Решение об увеличении срока безвиза принято. Вопрос по срокам. Предложения есть по увеличению количества стран, граждане которых смогут въезжать в Беларусь без визы. "Все предложения представлены компетентным органам одним пакетом. Наша позиция: больше стран - больше дней", - обозначил Сергей Ковальчук точку зрения Минспорта и туризма.

Министр не исключил, что въезжать в Беларусь по безвизу можно будет и через региональные аэропорты.

Вопрос продления безвизового режима будет обсуждаться в ближайшее время, сказал Сергей Ковальчук. По его мнению, больше всего вопросов будет по линии силовых структур. "Вопрос очень тонкий, надо проработать большой объем информации и какой-то механизм отработать. Но при разумном правильном ходе все можно организовать", - убежден министр.-0-