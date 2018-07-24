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СМИ Беларуси

Минспорта прогнозирует значительный рост турпотока после увеличения безвиза

Общество 24.07.2018 | 18:58
Сергей Ковальчук. Фото из архива
Сергей Ковальчук. Фото из архива

24 июля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма ожидает значительного роста туристического потока в Беларусь после увеличения срока безвизового пребывания иностранных граждан. Такое мнение сегодня журналистам высказал руководитель ведомства Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр посчитал сложным назвать конкретные цифры, но выразил уверенность, что поток будет значительным. Утверждать это позволяет тот факт, что число туристов выросло после введения пятидневного безвизового режима для иностранцев, прибывающих через Национальный аэропорт Минск, десятидневного - в Брестской и Гродненской областях.

Продление безвиза - важный шаг в развитии белорусской туристической отрасли. В то же время у туристов будет больше возможностей познакомиться с Беларусью, узнать ее открытый доброжелательный народ, добавил Сергей Ковальчук.

Как сообщалось, срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в Национальном аэропорту Минск. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 июля.-0-

Срок безвизового пребывания в Беларуси продлен до 30 днейСрок безвизового пребывания в Беларуси продлен до 30 дней
В документе актуализирован перечень государств, граждане которых вправе воспользоваться режимом безвизового въезда и выезда: из него исключены страны, с которыми Беларусь заключила двусторонние соглашения о взаимной отмене виз.

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Теги
визовая политика, Министерство спорта и туризма, мнения, туризм
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