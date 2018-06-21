21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минспорта рассчитывает повысить интерес жителей Беларуси к внутреннему туризму. Об этом заявил журналистам заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом Минспорта с учетом мероприятий Года малой родины делает ставку на продвижение экскурсионных маршрутов по Беларуси. Как сообщалось БЕЛТА, под знаком Года малой родины в республике пройдут не только нынешний, но и предстоящие два года, в связи с чем правительству и местным органам власти поручено разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по данной тематике до 2020 года. В настоящее время специалисты ведомства проводят семинары для представителей турбизнеса, экскурсоводов, где рассказывают о малоизвестных местах страны, которые могли бы быть интересны туристам. Минспорта также ждет инициатив от местных властей по развитию веломаршрутов.

Виталий Грицевич констатировал, что, к сожалению, пока отмечается тенденция снижения показателей внутреннего туризма. Ежегодно по стране путешествуют около 1 млн белорусов. "Но если в 2016-м году их было чуть больше миллиона, то в 2017 году - меньше миллиона. Усилия министерства будут направлены на то, чтобы дать толчок этому направлению", - сказал он.

Что касается выездного туризма, то по итогам I квартала в топ-5 направлений вошли Турция, Египет, Украина, Болгария и Россия. "Скорее всего, предпочтения белорусов на летний отдых не изменятся. Возможно, Египет и Украина потеснят Турцию", - предположил Виталий Грицевич.-0-