Минстройархитектуры для профилактики коррупции сделает упор на внутреннем аудите и информировании

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренний аудит на предприятиях строительной отрасли и широкая информационная кампания позволяют профилактировать коррупционные проявления в этой сфере. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал сегодня первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов перед семинаром по теме противодействия коррупционной преступности в Беларуси.

Актуальность темы очевидна: коррупция в любой сфере - это угроза национальной безопасности, препятствование нормальному функционированию экономики страны. "Задача всех органов госуправления - отслеживать ситуацию и профилактировать, чтобы исключить возможности для коррупционных проявлений. Наиболее узкое место в отрасли - закупки, причем именно за счет собственных средств. Этому мы сейчас уделяем особое внимание. Также есть примеры негативного характера по использованию служебного положения руководителями", - сказал Александр Кручанов.

Антикоррупционные комиссии работают и в структурных подразделениях холдингов, и в самостоятельных компаниях строительного комплекса Беларуси. "В прошлом году проведено 6 заседаний комиссии министерства, причем мы практикуем выезды на места. За год комиссией принято 163 решения по профилактическим мероприятиям, а на итоговом заседании оценено их выполнение", - отметил собеседник.

Сейчас, в соответствии с новшествами в законодательстве, указанные комиссии могут создаваться в обязательном порядке лишь в головных предприятиях холдингов. Однако в Минстройархитектуры решили не упразднять те, которые функционируют в трестах, крупных организациях. "Они и дальше продолжают работать, только в формате мониторинговых мероприятий, технического и информационного характера. В холдингах "Белстройцентр" и "Белорусская цементная компания" отслеживать ситуацию будут группы внутреннего аудита", - добавил Александр Кручанов.

На семинаре собрались более 200 человек - представителей строительного комплекса Беларуси. Мероприятие направлено на информирование о работе в свете законодательных новшеств, связанных с проверочной, антикоррупционной деятельностью и ответственностью руководителей.-0-