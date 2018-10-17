17 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Минстройархитектуры намерено изменить механизм начисления зарплаты квалифицированным строителям. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Мы планируем уйти от коэффициентов и установить новую базовую цифру по человеко-часам, потому что коэффициентами только усложняем начисление зарплаты", - сказал Дмитрий Микуленок.

Дальнейшие повышающие доплаты и начисления в зависимости от вклада работника и его квалификации будут применять уже непосредственно руководители предприятий. Таким образом, механизм начисления зарплаты будет прозрачным, понятным и стимулировать работников к собственному развитию.

Перейти на новую систему оплаты труда планируется до конца года, добавил министр.

В Витебске сегодня проходит совместный выездной семинар-коллегия Министерства архитектуры и строительства и Министерства образования по вопросу кадрового обеспечения строительного комплекса. В работе семинара-коллегии принимают участие заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, министр образования Игорь Карпенко, министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, руководители профильных предприятий и учебных заведений.-0-