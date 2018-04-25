Минстройархитектуры продолжает совершенствовать работу по подготовке управленцев

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минстройархитектуры продолжает совершенствовать работу по подготовке управленческих кадров. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Александр Кручанов отметил, что в Послании определены важные задачи касательно подготовки управленческих кадров. "Министерство продолжает совершенствовать работу по подготовке кадров для строительной отрасли, особый акцент - на формировании резерва управленцев. Современный руководитель должен непрерывно заниматься саморазвитием по своему направлению работы, в том числе определять необходимые потребности в обучении, эффективно управлять собственным временем", - сказал он.

Первый замминистра подчеркнул важность участия руководителей в изобретательской деятельности, проведении исследований. "Они должны проявлять отличное знание явлений и процессов, происходящих в сферах, смежных с их профессиональной деятельностью, понимать взаимосвязи. Хороший управленец обладает навыками планирования, организации, мониторинга инновационной деятельности, оценки ее результатов и внедрения в деятельность организации", - пояснил Александр Кручанов.

Он также рассказал, что в подведомственном министерству центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов "Монтажники и строители" стартовали очередные курсы повышения квалификации работников по теме "Управление организацией в современных условиях". Слушателями курса стали 22 руководителя среднего и высшего звена предприятий: директора, их заместители, главные инженеры, технологи. Во время курсов запланировано выездное занятие на стадион "Динамо" по теме "Координация работы субподрядных организаций по своевременному выполнению графиков производства работ на примере реконструкции стадиона "Динамо". Охрана труда на строительной площадке". После окончания обучения планируется итоговая аттестация и собеседование, которые покажут степень готовности резервистов к занятию соответствующих должностей.-0-