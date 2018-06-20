Минстройархитектуры рассказало о готовности строящихся объектов к II Европейским играм

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство спортивных объектов к II Европейским играм-2019 находится на завершающей стадии, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления строительства Министерства архитектуры и строительства Игорь Костюков.

"Во время II Европейских игр будет задействовано 11 спортивных объектов в Минске, в том числе Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, который уже введен в эксплуатацию после строительства. Работы по строительству и реконструкции других спортивных объектов находятся на завершающей стадии. Все они будут готовы к проведению соревнований уже в этом году", - отметил Игорь Костюков.

Центральным объектом Европейских игр станет стадион "Динамо", который готовится к торжественной церемонии открытия. Введены в эксплуатацию первый и второй пусковые комплексы, которые предусматривали весь комплекс работ по реконструкции стадиона, включая обустройство разминочного поля. Третий пусковой комплекс планируется ввести в эксплуатацию к концу нынешнего года. Речь идет о строительстве скалодрома и реконструкции тира, благоустройстве прилегающей территории. Стадион сможет вместить около 22 тыс. зрителей.

Реконструкция спортивно-стрелкового комплекса имени маршала С.К.Тимошенко в военном городке "Уручье" выполнена на 70%. Работы идут по графику. На объекте практически обустроены защитные валы, блиндаж и пулеперехваты, монтированы системы вентиляции. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец сентября.

Строительная готовность здания Республиканского научно-практического центра спорта в районе пересечения улиц Тимирязева и Нарочанской составляет более 80%. Выполняется отделка фасада, монтаж систем вентиляции, кондиционирования, водопровода, канализации. Ведутся внутренние электромонтажные, слаботочные и отделочные работы. До конца текущего года здание центра планируется ввести в строй. Во время подготовки к Европейским играм-2019 и их проведения РНПЦ спорта будет использоваться как основной центр медицинского обслуживания и восстановления спортсменов.

К концу 2018 года ожидается и ввод 25-этажного общежития №2 комплекса Студенческая деревня. Этот объект построен практически на 50%. Кладка наружных стен выполнена на 90%, внутренних стен - на 80%. Строители устанавливают окна, выполняют штукатурные, сантехнические и электромонтажные работы. Ведется работа по прокладке сетей водопровода, канализации и электроснабжения. Жилые блоки общежития будут состоять из 1-2 комнат с кухней, санузлом и душевой кабиной. В здании также будет функционировать филиал студенческой поликлиники.

Как сообщалось, II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня по 15 видам спорта. Ожидается, что в них примут участие 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Также ожидается прибытие около 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала, представляющих интересы официальных делегаций, в том числе 650 международных и 410 национальных судей по видам спорта, а также около 1 тыс. представителей СМИ. В соревнованиях задействуют все знаковые объекты Минска, в том числе комплексы "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", дворцы спорта по пр. Победителей и в Уручье, спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" и многие другие арены.-0-