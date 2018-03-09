Минстройархитектуры рассказало о механизмах защиты прав дольщиков

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль в интервью газете 7 Дней рассказал о механизмах защиты прав дольщиков, сообщает БЕЛТА.

"Безусловно, механизмы защиты на случай кризисных ситуаций в долевом строительстве есть. В основе нормативной базы, предусматривающей урегулирование таких проблем, лежит указ №263 от 6 июня 2013 года. В сложных случаях у исполкомов есть инструмент замены недобросовестных застройщиков, который им дает постановление Совета Министров №1056 от 10 ноября 2014 года. Практика замены следующая. Исполком изучает и анализирует ситуацию. Если контрольные мероприятия показали финансовую неустойчивость компании-застройщика или нецелевое использование средств, тем более в случаях их хищения, как это произошло с компанией "Террастройинвест", тогда создается специальная комиссия. Она определяет: либо дать компании срок на завершение строительства, либо, если очевидно, что возникает опасность для дольщиков, принимает решение о замене застройщика. Далее у фирмы изымаются незавершенный объект, деньги, которые направлялись по договорам на его счета, и проектная документация. Назначается новый застройщик, который завершает ввод объекта", - сказал Александр Горваль.

Как правило, "антикризисным" застройщиком назначается одно из предприятий коммунальной формы собственности. Например, в Минске - ГПО "Минскстрой", в Бресте - КУП "Брестжилстрой". "Проводится оценка незавершенки. Определяются стоимость объекта, объем финансов, необходимых для того, чтобы его достроить, а также объем средств на счетах компании и средств ее контрагентов. С учетом возможной переоценки согласно индексу СМР (строительно-монтажных работ), дольщику могут предложить внести оставшуюся часть взноса, возможно, даже и доплатить. Несогласные с доплатой граждане могут забрать внесенную ранее долю и отказаться от строительства. В любом случае объект достраивается. Таким образом в Минске, например, был достроен многоквартирный дом на Каменной Горке, изъятый у ООО "Террастройинвест". Заменен застройщик, заключены допсоглашения с дольщиками дома ООО "Волынь", - отметил начальник управления.

Александр Горваль также посоветовал изучать историю деятельности застройщика. "Читайте подписываемые вами документы, в том числе и написанное мелким шрифтом. Если есть сомнения, проконсультируйтесь в исполкоме, с юристами, ведущими жилищные вопросы. Для надежности гражданин может застраховать сделку по договору долевого строительства", - добавил он.-0-