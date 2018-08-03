Минстройархитектуры рассказало о работе над упрощением процедуры выдачи заключений по объектам

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается вопрос внедрения комплексной административной процедуры по выдаче заключения государственных органов при приемке строительных объектов в эксплуатацию. Об этом во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Артем Юшкевич.

Он рассказал, что Минстройархитектуры не единственный орган государственного управления, который является регулятором в вопросе выдачи заключений по объектам строительства. "Есть еще и Госстандарт, в ведении которого находится Госстройнадзор. Совместными усилиями мы рассматриваем вопрос внедрения комплексной административной процедуры по выдаче заключения государственных органов при приемке объектов в эксплуатацию", - рассказал представитель министерства.

Артем Юшкевич проинформировал, что декретом №7 было предусмотрено выработать предложения и внести их на рассмотрение главе государства. В настоящее время правительством выработаны такие решения. "Пока остановились на том, что для каждого объекта будет создан конкретный список государственных органов, которые выдают заключения. Мы упростим эту процедуру и уменьшим количество госорганов", - сказал он. Сейчас для объектов выдаются 12 заключений государственных органов. Их численность для каждого объекта строительства планируется оптимизировать, тем самым работа в этой части будет упрощена.

"Пока о выдаче единого заключения речи не идет, потому что органы государственного строительного надзора не совсем готовы, у них нет необходимых специалистов, - продолжил он. - Но в дальнейшем этот вопрос будет проработан". Начальник главного управления также добавил, что сейчас рано говорить, какие конкретно изменения будут внесены. "Это очень серьезный вопрос, который меняет все подходы к вводу объектов в эксплуатацию и существенно влияет на безопасность объектов, поэтому нужно подойти обдуманно", - резюмировал Артем Юшкевич.-0-

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