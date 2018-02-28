Минстройархитектуры установило перечни домов для строительства в 2018 году по льготным кредитам

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены перечни жилых домов, строительство и финансирование которых в 2018 году осуществляются с использованием льготных кредитных ресурсов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры). Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 19 февраля 2018 года №7, которое сегодня официально опубликовано на
Перечни представляют собой списки многоквартирных и индивидуальных жилых домов по каждой области. В Брестской области предусмотрено строительство по льготным кредитам 481 квартиры, в Витебской - 120, в Гомельской - 152, в Гродненской - 388, в Минской - 2 005, в Могилевской - 458.
В перечнях отражены наименование и место расположения объекта; в отношении жилых домов - количество строящихся квартир, вводимая площадь, срок ввода и объем льготных кредитов ОАО "АСБ Беларусбанк"; в отношении объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам - объемы средств республиканского бюджета, передаваемые в консолидированные бюджеты областей в виде субвенций, республиканского бюджета по заказчику Минэнерго, местных бюджетов.
Жилые дома, строительство и финансирование которых в 2018 году осуществляются в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов, определены в отдельных перечнях.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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