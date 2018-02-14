Минсвязи не видит необходимости в создании новых операторов внешнего интернет-трафика

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание новых операторов внешнего интернет-трафика в Беларуси не планируется, сообщил в интервью БЕЛТА министр связи и информатизации Сергей Попков.

Сегодня в Беларуси два оператора внешнего интернет-трафика - Национальный центр обмена трафиком и "Белтелеком". Общая суммарная мощность внешнего интернет-шлюза за 2017 год увеличилась на 140 Гбит/с до 1 240 Гбит/с, в зависимости от потребности есть все технологические мощности, чтобы ее еще увеличить, пояснил Сергей Попков. Пиковая нагрузка составляет примерно 800-900 Гбит/с.

"Два оператора вполне успешно справляются с поставленными задачами, без всяких ограничений предоставляя услуги операторам электросвязи. Создавать третьего оператора мы не видим необходимости", - сказал министр.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-