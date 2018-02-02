Минсвязи выпустило почтовую открытку к 125-летию со дня рождения Максима Горецкого

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпустило в обращение карточку с оригинальной маркой "125 лет со дня рождения Максима Горецкого". Такая информация размещена на сайте Минсвязи, сообщает БЕЛТА.

Проект подготовлен при содействии общественного объединения "Союз писателей Беларуси". Художник карточки и спецштемпеля - Виктор Чайчук. Дизайн - Евгении Бедоник. Тираж - 20 тыс.

Специальное памятное гашение будет проходить 18 февраля в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16).

Максим Горецкий (1893-1938) - белорусский писатель, литературовед, лексикограф, переводчик, фольклорист, деятель белорусского национального движения начала ХХ века. Печатался с 1912 года. Многие произведения Горецкого посвящены пережитой им войне, в том числе и наиболее известные "Ціхая плынь" и "На імперыялістычнай вайне". В 1920 году написал и издал первую "Историю белорусской литературы". Составил несколько белорусско-русских и русско-белорусских словарей. Собирал белорусский фольклор, переводил с польского, русского, древнерусского языков ("Слово о полку Игореве"). Произведения Горецкого переведены на болгарский, латышский, литовский, немецкий, польский, русский и украинский языки.-0-