Минсвязи выпустит почтовую марку к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 19 февраля выпустит в обращение почтовую марку "100 лет Вооруженным Силам Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

На марке и в основе спецштемпеля - эмблема Вооруженных Сил Беларуси. Тираж марки - 60 тыс. При ее изготовлении и на марочном поле использована технология термического тиснения металлизированной фольгой золотистого цвета. Марка печаталась в РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина".

Номинал "Н" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно, неприоритетной.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Вооруженным Силам Беларуси исполняется 100 лет 23 февраля 2018 года.-0-