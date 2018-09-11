Минсвязи выпустит почтовую марку к Международному космическому конгрессу

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 13 сентября выпускает в обращение почтовую марку "31-й Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов", сообщили БЕЛТА в министерстве.
Тираж марки составит 48 тыс. В ее основе - логотип 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Дизайн марки, спецштемпеля, конверта "Первый день" и карточки для картмаксимума разработала Елена Медведь.
В день выпуска в обращение почтовой марки в отделении почтовой связи №1 Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".
Ассоциация участников космических полетов - международная организация, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов.
31-й конгресс начал свою работу в Минске 9 сентября и продлится до 15 сентября. Программа конгресса включает пленарное заседание, заседания технических секций, выставку космических технологий. Участники международного конгресса выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также ознакомятся с объектами культурно-исторического наследия страны.-0-
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