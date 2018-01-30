Минсвязи выпустит почтовую открытку к 125-летию со дня рождения Максима Горецкого

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 2 февраля выпустит в обращение карточку с оригинальной маркой "125 лет со дня рождения Максима Горецкого", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

В оформлении почтовой карточки использован портрет Максима Горецкого, а также изображения дома, где родился писатель, памятного знака и книги.

Номинал марки "В" соответствует тарифу на пересылку простой почтовой карточки в пределах Беларуси. Проект подготовлен при содействии Союза писателей Беларуси.

Максим Горецкий (1893-1938) - белорусский писатель, литературовед, лексикограф, переводчик, фольклорист, деятель белорусского национального движения начала ХХ века. Печатался с 1912 года. Многие произведения Горецкого посвящены пережитой им войне, в том числе и наиболее известные "Ціхая плынь" и "На імперыялістычнай вайне". В 1920 года написал и издал первую "Историю белорусской литературы". Составил несколько белорусско-русских и русско-белорусских словарей. Собирал белорусский фольклор, переводил с польского, русского, древнерусского языков ("Слово о полку Игореве"). Произведения Горецкого переведены на болгарский, латышский, литовский, немецкий, польский, русский и украинский языки.-0-