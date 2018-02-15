Минсвязи выпустит почтовую открытку с маркой к 100-летию со дня рождения Алеся Бачило

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 16 февраля выпустит в обращение карточку с оригинальной маркой "100 лет со дня рождения Алеся Бачило", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Номинал марки "В" соответствует тарифу на пересылку простой почтовой карточки в пределах Беларуси.

Проект подготовлен при содействии общественного объединения "Союз писателей Беларуси". Тираж карточки - 20 тыс.

Специальное памятное гашение будет проходить 2 марта в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16).

Алесь Бачило (Александр Николаевич Бачило) - белорусский поэт, драматург, переводчик. Заслуженный деятель культуры БССР (1967). Печатался с 1934 года. Первый сборник поэзии - "Шляхі". Многие стихи положены на музыку. Переводил с латышского, русского и украинского языков. Автор книги "Дарогамі Максіма Багдановіча".-0-