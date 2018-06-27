Минтранс: идут переговоры о привлечении в гродненский аэропорт европейских лоукостеров

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведутся переговоры о привлечении в гродненский аэропорт европейских лоукостеров, сообщил сегодня журналистам заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гродненский аэропорт мы рассматриваем для привлечения лоукост-компаний. Предприятие "Белаэронавигация", которому принадлежит этот аэропорт, ведет переговоры", - проинформировал замминистра. Он уточнил, что речь идет о европейских лоукостерах, в числе которых, например, AirBaltic. Переговоры ведутся не только с лоукостерами. "Есть протокол о намерениях, подписанные документы, в том числе с польскими компаниями", - добавил Алексей Ляхнович.

Все белорусские аэропорты разработали концепции по развитию. Брестский рассматривается в привязке к польскому направлению. "Кроме того, мы рассматриваем варианты перелетов в сторону России - Москва, Санкт-Петербург и другие", - сказал замминистра. Он обратил внимание, что на данный момент все областные аэропорты выполняют чартерные программы. В 2017 году в региональных воздушных гаванях обслужено 75 тыс. пассажиров, в этом году ожидается около 100 тыс.-0-