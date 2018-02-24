Минтранс: маршрутки должны соблюдать правила регулярных перевозок в целях безопасности пассажиров

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители междугородних маршруток должны соблюдать правила регулярных перевозок в целях безопасности пассажиров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко во время прямой телефонной линии, комментируя обновленный закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках".

"Если сегодня кто-то хочет заниматься регулярными перевозками, он должен это делать в соответствии с законом. Если кто-то хочет заниматься нерегулярными перевозками, нет проблем, - занимайтесь. Это, например, перевозки автомобилями-такси. Сегодня в законе и во всех установленных государством нормативах работа частного бизнеса на перевозках приветствуется. Перевозки пассажиров строго регламентированы законодательством, от этого зависит их безопасность. Есть моменты фискального характера, но Минтранс обращает особое внимание именно на безопасность пассажиров", - сказал Александр Шишко.

Он опроверг информацию о том, что водители частных маршруток в связи с принятием новых правил перевозок окажутся без работы. "Они просто должны заключить договоры на регулярные перевозки на маршрутах, по которым работают. У регулярных перевозчиков есть расписание движения, маршрут, в договоре отмечены все требования, которые необходимо соблюдать, - пояснил замминистра. - Почему некоторые из них не хотят заключать договоров? Потому что требования жесткие, которые касаются в том числе режима труда и отдыха водителя, скоростного режима. Водитель должен работать не более 11 часов в сутки с 12-часовым перерывом на отдых. К сожалению, на нерегулярных перевозках данное условие не выполняется в полной мере".

Заключение договора с оператором автомобильных перевозок пассажиров обязывает также установление навигационного оборудования, которое позволяет контролировать наличие нарушений правил дорожного движения. "Когда при проведении оператором конкурса будет, к примеру, выявлен водитель с 15 действующими нарушениями, то он по конкурсу может не пройти. Ранее нарушения не контролировались, мы по факту узнавали о ДТП с участием нерегулярных перевозчиков. Некоторые не хотят работать в режиме контроля, потому что мы будем видеть, с какой скоростью он передвигается. Постоянно поступают жалобы от пассажиров, что водитель во время езды занят посторонними делами. Самое страшное, что люди гибнут", - подчеркнул Александр Шишко.

В числе аварий с участием нерегулярных перевозчиков - маршрутных такси он назвал ДТП на трассе Минск-Витебск, когда водитель микроавтобуса отвлекся от управления и столкнулся с МАЗом. Как выяснилось, на его счету было 15 действующих административных правонарушений, в том числе 9 связано с нарушением скоростного режима.

В прошлом году в Беларуси выявлено 5 тыс. 629 фактов нарушения режима труда и отдыха для водителей грузовых и пассажирских перевозок, 484 факта допуска к управлению водителя, не прошедшего медицинский осмотр, к административной ответственности были привлечены 18 тыс. 252 человека.

Изменения в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", предусматривающие в том числе новые правила работы водителей маршрутных такси, вступили в силу 23 января текущего года. "Работа по информированию об изменениях проводилась еще с августа прошлого года. Провели 412 семинаров и совещаний с участием представителей операторов перевозок, перевозчиков, было 452 выступления и публикации в СМИ. Все об этом знали, десятки перевозчиков заключили договоры на регулярные перевозки на маршрутах, по которым работали ранее. Но некоторые, поняв, что время прошло и условия не выполнены, пошли другим путем. Для Минтранса самое главное - обеспечить безопасность пассажиров, для этого надо установить контроль", - резюмировал замминистра.-0-