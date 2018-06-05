Минтранс не планирует вводить ограничений на рынке автоперевозок в ближайшие два года

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций не планирует вводить ограничений на рынке автоперевозок в ближайшие два года, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

"Каких-то инициатив по ограничению условий работы на рынке и дополнительных требований в ближайшие два года мы вводить не будем. Однако ситуацию по вопросам безопасности ставим на особый контроль", - сказал он.

В условиях ухода от лицензирования пассажирских перевозок в нерегулярном сообщении и автомобилями-такси, ведомство сейчас будет очень внимательно следить за статистикой, результатами работы предприятий, оказывающих транспортные услуги, в области безопасности. "Фактически мы уводим Транспортную инспекцию от проверок на дороге и нацеливаем на более скрупулезную проверку тех компаний, которые совершили ДТП, особенно если пострадал пользователь услуги, - проинформировал министр. - По результатам этих сведений мы дальше будем понимать, вносить предложения по ужесточению ответственности или нет".

По его словам, у перевозчиков появляется необходимость заниматься самоконтролем, но нужно понимать, что в случае негативных событий будет спрос - и серьезный. "Мы четко должны представлять, если говорить о пассажирских перевозках, сколько пользователей, которые оплатили эту услугу кому бы то ни было, в результате пострадали в той или иной степени, - добавил Анатолий Сивак. - Если граждане заплатили, то по законодательству должны претендовать на получение качественной услуги, и в первую очередь безопасной".

Министр также отметил, что транспортная отрасль является одной из самых либерализированных в стране. Огромное количество ИП и малых организаций занимается транспортной деятельностью. Сегмент грузовых перевозок практически весь частный. Нет государственных или коммунальных парков такси. В пассажирских перевозках осталось несколько крупных перевозчиков - по одному на каждую область, а все остальные - это представители частного бизнеса, которым предъявляются минимальные требования по сравнению с другими странами.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-