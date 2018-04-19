Минтранс предлагает обсудить требование к автошколам о наличии в собственности 50% автомобилей

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций вынесло на общественное обсуждение проект дополнений в постановление, регулирующее подготовку водителей механических транспортных средств. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров о внесении дополнений в постановление правительства от 31 января 2006 года №120 "О некоторых вопросах осуществления деятельности по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств".

Проект предусматривает установление требований к автошколам о наличии у них по праву собственности не менее 50% учебных автомобилей. Документ разработан в целях повышения ответственности юридических лиц, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей механических транспортных средств при ведении этого бизнеса, а также принимая во внимание переизбыток автошкол при тенденции сокращения спроса на услуги.

Как отметили в Минтрансе, на рынке существуют автошколы и открываются новые, фактически не имеющие материально-технической базы для подготовки водителей: арендуются автодромы, учебные автомобили, компьютеры и другое оборудование. При этом организации располагают незначительным уставным фондом, который не может гарантировать интересы их кредиторов по обязательствам, в том числе учащихся.

По данным ведомства, по состоянию на 31 декабря 2017 года в Беларуси 455 юридических лиц осуществляли подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей механических транспортных средств. Учебные организации равномерно распределены по территории республики и позволяют в полном объеме удовлетворить спрос на данные услуги. Всего за минувший год в стране подготовлено 107,2 тыс. водителей различных категорий.

Проект постановления Совета Министров разработан в соответствии с пунктом 52 плана мероприятий по реализации Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины".

Свои замечания и предложения по проекту документа можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику до 23 апреля 2018 года включительно на адрес электронной почты project@niit.by.-0-