Минтранс примет все меры для обеспечения перевозки пассажиров по проблемным направлениям

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций примет все меры для обеспечения перевозки пассажиров по всем проблемным направлениям, сообщил сегодня журналистам заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Будут приняты все меры, если эти люди (нерегулярные перевозчики. - Прим. БЕЛТА) не будут работать, чтобы обеспечить перевозками пассажиров. Например, с сегодняшнего дня из Новополоцка и Полоцка дополнительно отправляются автобусы большой и малой вместимости. Ведутся переговоры с индивидуальными перевозчиками по этим маршрутам", - пояснил замминистра.
В Солигорске также организовано движение транспорта, восстановлены некоторые регулярные маршруты. "Уже были когда-то эти маршруты, перевозчики могут их восстановить и работать. Но мы будем требовать от этих перевозчиков качества и соответствующей цены. Потому что цену они формируют немного по-другому, сами понимаете, что такое автобусный парк, который обременен своими накладными расходами, а что такое индивидуальный предприниматель", - подчеркнул Александр Шишко.
Замминистра добавил, что, по его мнению, междугородными перевозками должны заниматься перевозчики частной формы собственности, но они должны обеспечить регулярность своих перевозок и безопасность пассажиров.
Изменения в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", предусматривающие в том числе новые правила работы водителей маршрутных такси, вступили в силу 23 января текущего года. Некоторые перевозчики с 26 февраля сообщили о временном прекращении своей деятельности.-0-
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