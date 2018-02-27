Минтранс примет все меры для обеспечения перевозки пассажиров по проблемным направлениям

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций примет все меры для обеспечения перевозки пассажиров по всем проблемным направлениям, сообщил сегодня журналистам заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будут приняты все меры, если эти люди (нерегулярные перевозчики. - Прим. БЕЛТА) не будут работать, чтобы обеспечить перевозками пассажиров. Например, с сегодняшнего дня из Новополоцка и Полоцка дополнительно отправляются автобусы большой и малой вместимости. Ведутся переговоры с индивидуальными перевозчиками по этим маршрутам", - пояснил замминистра.

В Солигорске также организовано движение транспорта, восстановлены некоторые регулярные маршруты. "Уже были когда-то эти маршруты, перевозчики могут их восстановить и работать. Но мы будем требовать от этих перевозчиков качества и соответствующей цены. Потому что цену они формируют немного по-другому, сами понимаете, что такое автобусный парк, который обременен своими накладными расходами, а что такое индивидуальный предприниматель", - подчеркнул Александр Шишко.

Замминистра добавил, что, по его мнению, междугородными перевозками должны заниматься перевозчики частной формы собственности, но они должны обеспечить регулярность своих перевозок и безопасность пассажиров.

Изменения в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", предусматривающие в том числе новые правила работы водителей маршрутных такси, вступили в силу 23 января текущего года. Некоторые перевозчики с 26 февраля сообщили о временном прекращении своей деятельности.-0-

Работающие на социальных маршрутах частные перевозчики смогут получать субсидии - Минтранс "Сейчас в законе предусмотрено, чтобы частные перевозчики, работающие на социальных маршрутах, могли получать субсидирование", - заявил замминистра и пояснил, что это будет способствовать заинтересованности частника приходить на такой маршрут.

Минтранс прокомментировал новые правила работы междугородних маршруток "Когда принималось решение о внесении изменений в закон об автомобильном транспорте, в первую очередь мы исходили из соображения повышения качества оказываемых услуг, повышения безопасности перевозки пассажиров и создания дополнительных условий для добросовестной конкуренции на рынке пассажирских перевозок", - подчеркнул представитель Минтранса.