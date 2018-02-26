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Минтранс прокомментировал новые правила работы междугородних маршруток

Общество 26.02.2018 | 17:28
Фото из архива
Фото из архива

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина прокомментировал сегодня журналистам основные моменты обновленного закона "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда принималось решение о внесении изменений в закон об автомобильном транспорте, в первую очередь мы исходили из соображения повышения качества оказываемых услуг, повышения безопасности перевозки пассажиров и создания дополнительных условий для добросовестной конкуренции на рынке пассажирских перевозок", - подчеркнул представитель Минтранса.

Сергей Дубина обратил внимание, что одной из основных задач при внесении изменений в законодательство была защита потребителя. "В той схеме организации перевозок, которая на сегодняшний день действовала при нерегулярных перевозках, фактически заключался договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров с третьими лицами, которые никакого отношения к пассажирам не имели. То есть пассажир не имел договорных отношений ни с перевозчиком, ни с организатором этой перевозки. В лучшем случае ему выдавался чек о принятии наличных денежных средств", - отметил представитель Минтранса. Он уточнил, что в случае каких-то проблем на маршруте пассажир потом просто не мог защитить свои права.

Кроме того, для организации перевозок в нерегулярном сообщении не требовалось соответствовать критериям, установленным конкурсом на право выполнения перевозок пассажиров в регулярном сообщении и договором об организации перевозок (требования к подвижному составу, водителям, соблюдению режима рабочего времени и времени отдыха водителей). Также подобные перевозчики не обязаны были разрабатывать и согласовывать паспорт маршрута с соответствующим подразделением Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, соблюдать расписание движения. "Фактически, у непосредственных организаторов таких перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении отсутствовала ответственность перед пассажирами за несвоевременную подачу транспортного средства, невыполнение рейса", - уточнил начальник управления.

Минтранс: маршрутки должны соблюдать правила регулярных перевозок в целях безопасности пассажировМинтранс: маршрутки должны соблюдать правила регулярных перевозок в целях безопасности пассажиров
"Если сегодня кто-то хочет заниматься регулярными перевозками, он должен это делать в соответствии с законом. Если кто-то хочет заниматься нерегулярными перевозками, нет проблем, - занимайтесь. Это, например, перевозки автомобилями-такси", - сказал Александр Шишко.

При этом, по словам Сергея Дубины, перевозки, которые позиционировались как нерегулярные, выполнялись по конкретным направлениям в одно и то же время, а это является признаком регулярной перевозки. В законе уточнены критерии отнесения автоперевозок к перевозкам в нерегулярном и регулярном сообщении. Это связано с наличием фактов массового выполнения перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении по договорам фрахтования по действующим маршрутам следования автобусов регулярного сообщения. "Те условия, которые на сегодняшний день создаются для оказания услуг в сфере пассажирских перевозок, не направлены ни на частного, ни на государственного перевозчика. Они касаются всех участников рынка", - обратил внимание он.

Прокомментировал представитель Минтранса и информацию о том, что подобные перевозки должны осуществляться исключительно с вокзала. "В законе не говорится только про вокзалы, речь идет про пассажирские терминалы, к которым относятся вокзалы, автокассы, диспетчерские пункты. Данная норма в первую очередь нужна для того, чтобы контролировать расписание движения транспортных средств, чтобы у пассажиров была возможность выбора: отправляться с пассажирского терминала или с остановочного пункта, согласованного с оператором", - пояснил он.

Кроме этого, актуальность вносимых изменений подтверждается участившимися фактами совершения нарушений, непосредственно влияющих на безопасность перевозки пассажиров, в том числе повлекших совершение дорожно-транспортных происшествий. При этом только за 2017 год было выявлено 979 фактов нарушения режима труда и отдыха для водителей автомобилей; 153 факта допуска водителя, не прошедшего предрейсовый медицинский осмотр, к выполнению автомобильных перевозок; 231 факт наличия неисправностей, при которых запрещается участие транспортного средства в дорожном движении; 148 фактов необеспечения контроля технического состояния транспортного средства перед началом работы; 44 факта отсутствия отметки о прохождении государственного технического осмотра.

В ведомстве также напомнили, что организация внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами либо оператором автомобильных перевозок пассажиров в случае его определения. При этом с учетом требований антимонопольного законодательства, развития предпринимательской инициативы законом установлен запрет на совмещение функций оператора автомобильных перевозок пассажиров и перевозчика одним юридическим лицом.

В отношении междугородных межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении заказчиками выступают местные исполнительные и распорядительные органы областного территориального уровня, по территории которых проходит маршрут таких автомобильных перевозок. Работать в регулярном сообщении смогут те автомобильные перевозчики, которые были признаны победителями конкурса на право выполнения таких перевозок.-0-

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Министерство транспорта и коммуникаций
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