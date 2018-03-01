Минтранс рассказал о мерах по урегулированию ситуации на рынке автоперевозок пассажиров

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко рассказал сегодня журналистам о мерах по урегулированию ситуации на рынке автоперевозок пассажиров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация нами постоянно контролируется. Сегодня мы встречались в Администрации Президента с перевозчиками по их инициативе, разъяснили нормы закона и порядок заключения договоров на перевозку пассажиров. Думаю, мы нашли взаимопонимание. В каждой области организован прием заявлений, и во многих регионах нерегулярные перевозчики уже начали обращаться с заявлениями для получения права на осуществление автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Мы предлагаем перевозчикам предоставлять приблизительно такие же расписания, по которым они и работали", - сказал Александр Шишко.

Обновленный закон о транспорте не создает никаких препятствий частным перевозчикам - Маршалович "Перевозчики боятся, что мы будем требовать закрытия их диспетчерских пунктов (пассажир мог заказать билет через интернет). Но это законом не запрещено. Можно оставлять свои сайты, свои диспетчерские. Никаких препятствий для работы добросовестных частных перевозчиков я не вижу", - подчеркнул директор "Оператора перевозок".

Указанные договоры носят временный характер до проведения конкурса с учетом требований Положения о порядке проведения конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, утвержденного постановлением Совета Министров №1398 от 24 сентября 2008 года.

В Совете Министров состоялась видеоконференция с облисполкомами под руководством заместителя премьер-министра Анатолия Калинина. "Облисполкомы нам доложили о принимаемых мерах по увеличению количества автобусов на наиболее значимых маршрутах. Кроме того, с 3 марта назначен дополнительный поезд Минск-Полоцк. Будем принимать все меры для удобства и безопасности пассажиров", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, изменения в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", предусматривающие в том числе новые правила работы водителей маршрутных такси, вступили в силу 23 января текущего года. Некоторые перевозчики с 26 февраля сообщили о временном прекращении своей деятельности.-0-