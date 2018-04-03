Минтранс в первой половине мая завершит наведение порядка на республиканских автодорогах

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникации в первой половине мая завершит наведение порядка на республиканских автодорогах перед летним сезоном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Одной из основных задач, стоящих сегодня перед организациями республиканского дорожного хозяйства, является наведение порядка на дорогах и в полосах отвода. При этом в соответствии с приказом Минтранса от 30 марта 2018 года №21-Д "О подготовке республиканских автомобильных дорог и производственных баз к эксплуатации в летний период 2018 года" весь комплекс работ планируется завершить в первой половине мая", - отметили в пресс-службе.

Документом утвержден план-график подготовки дорог, где расписаны виды работ и сроки их выполнения. "Приказ предписывает в первоочередном порядке ликвидировать сезонную ямочность. При этом поручается обеспечить строгое соблюдение технологии и качества работ при выполнении ямочного ремонта, не допуская случаев оставления по окончании рабочих смен незаделанных вырубок", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, дорожникам предстоит ликвидировать места застоя воды на проезжей части и обочинах, очистить дороги от остатков противогололедных материалов, устранить недостатки в установке и внешнем виде дорожных знаков, привести в порядок автопавильоны, автобусные остановки, площадки отдыха, отремонтировать и покрасить барьерное ограждение, восстановить снятые на зимний период сигнальные столбики. Большая работа будет проведена в полосе отвода по вырубке сухих деревьев и кустарника, по профилированию обочины вдоль республиканских дорог, приведению в порядок территорий производственных баз, строительных городков, площадок для складирования материалов.

Контроль за ходом подготовки республиканских автодорог к летнему сезону, качеством выполняемых работ, а также состоянием автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий возложен на РУП "Белдорцентр". Особое внимание уделяется автодорогам, находящимся в 50-километровой зоне вокруг Минска.-0-